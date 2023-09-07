Потерявшего память парня опознали родные из Волгоградской области

– Благодаря оперативной информационной поддержке от жителей региона, от информационных порталов мы нашли родных парня – он оказался жителем Красного Яра Жирновского района Волгоградской области. Мы благодарим от лица отряда всех, кто нам помогает, – сообщили волонтеры.
Напомним, молодого человека нашли на вокзале в Волгограде. Видно было, что он потерян и дезориентирован, и это привлекло внимание неравнодушных людей. Хотя парень назвал свое имя, отчество и фамилию, он не мог вспомнить, откуда он. Документов при нем не оказалось. Сам молодой человек утверждал, что хотел поехать в Камышин.