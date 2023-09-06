В Волгограде ищут родных потерявшего память 20-летнего парня





Волонтеры ищут родственников потерявшего память 20-летнего парня, которого обнаружили на вокзале в Волгограде. Как сообщили V102.RU в поисково-спасательном отряде «Оберег», молодого человека зовут Соколовский Евгений Евгеньевич, но это не точно. Документом при нем не оказалось.

- Евгений находился на вокзале. Видно, что человек потерян и это привлекло неравнодушных людей. Они сообщили на горячую линию ПСО «Оберег», поисковики приехали к Евгению сейчас находятся с ним и сотрудниками полиции, - рассказали волонтеры.

По их словам, Евгений точно не помнит откуда он, но просит найти родных. С его слов, он хотел поехать в Камышин.

Родственников молодого человека и всех, кто обладает информацией о них, просят связаться с волонтерами по телефону горячей линии: 8-800-505-10-65 или в полицию по телефонам: 112, 102

Фото предоставлено ПСО «Оберег»



