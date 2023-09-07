Дмитрия Патрушева возмутили цены на солярку

В Министерстве сельского хозяйства РФ выразили обеспокоенность в связи с дефицитом дизтоплива и ростом цен на него. Тема была поднята на встрече министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева с членами комитета по аграрным вопросам Госдумы. В частности, в сообщении Минсельхоза говорится, что на рынке ГСМ фиксируются факты существенного увеличения цен на топливо.- Совместно с Минэнерго, ФАС и РЖД отрабатываем вопрос, чтобы нормализовать ситуацию, - лаконично обрисовали проблему в министерстве.Между тем, по сообщениям ряда федеральных СМИ, на встрече звучали более жесткие заявления. В частности, говорилось о риске срыва уборочной компании и сева озимых из-за проблем с дизелем.