Федеральные новости

Дмитрия Патрушева возмутили цены на солярку

Федеральные новости 07.09.2023 07:41
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07.09.2023 07:41


В Министерстве сельского хозяйства РФ выразили обеспокоенность в связи с дефицитом дизтоплива и ростом цен на него. Тема была поднята на встрече министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева с членами комитета по аграрным вопросам Госдумы. В частности, в сообщении Минсельхоза говорится, что на рынке ГСМ фиксируются факты существенного увеличения цен на топливо.
- Совместно с Минэнерго, ФАС и РЖД отрабатываем вопрос, чтобы нормализовать ситуацию, - лаконично обрисовали проблему в министерстве.
Между тем, по сообщениям ряда федеральных СМИ, на встрече звучали более жесткие заявления. В частности, говорилось о риске срыва уборочной компании и сева озимых из-за проблем с дизелем.
В Волгоградской области, напомним, в последние дни также наблюдается резкий рост стоимости дизельного топлива. По данным Росстата, литр солярки в регионе стоит сейчас около 60 рублей, а за последнюю неделю она подорожала почти на рубль. При этом в области дизтопливо на днях покупали уже почти за 68 рублей.
 

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