Экономика

«А как же уборочная страда?»: дизель в Волгоградской области подорожал на 95 копеек за неделю

Экономика 31.08.2023 08:06
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31.08.2023 08:06


В Волгоградской области прошедшая неделя отметилась резким ростом стоимости дизтоплива. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Росстата, так, цена на солярку выросла с 58,17 до 59,12 рубля за литр. Рост составил 95 копеек. Отметим, что речь идет о средней цене. На некоторых заправках стоимость солярки еще выше. При этом в регионе еще не закончена уборочная страда, во время которой, как правило, цены на солярку практически не поднимаются. 
В то же время цены на некоторые другие виды автомобильного топлива выросли не так значительно. Так, АИ-92 прибавил в цене 8 копеек – 50,59 рубля за литр, АИ-95 – 7 копеек (56,23 рубля). В то же время АИ-98 подорожал  на 34 копейки – до 64,53 рублей. На предыдущей неделе, напомним, этот вид бензина стал дороже сразу почти на полтора рубля.
Между тем, в Волгоградской области продолжают наблюдаться перебои с поставками бензина. Автомобильное топливо можно найти далеко не на всех заправках – некоторые из них стоят пустыми, на других днем с огнем не найдешь самые ходовые марки АИ-92 и АИ-95. Накануне в компании «Лукойл» объяснили причины, почему на АЗС не всегда есть в наличии бензин. 
Фото Павла Мирошкина/V102.RU

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