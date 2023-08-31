«А как же уборочная страда?»: дизель в Волгоградской области подорожал на 95 копеек за неделю

Экономика 31.08.2023 08:06
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31.08.2023 08:06
В Волгоградской области прошедшая неделя отметилась резким ростом стоимости дизтоплива. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Росстата, так, цена на солярку выросла с 58,17 до 59,12 рубля за литр. Рост составил 95 копеек. Отметим, что речь идет о средней цене. На некоторых заправках стоимость солярки еще выше. При этом в регионе еще не закончена уборочная страда, во время которой, как правило, цены на солярку практически не поднимаются.В то же время цены на некоторые другие виды автомобильного топлива выросли не так значительно. Так, АИ-92 прибавил в цене 8 копеек – 50,59 рубля за литр, АИ-95 – 7 копеек (56,23 рубля). В то же время АИ-98 подорожал на 34 копейки – до 64,53 рублей. На предыдущей неделе, напомним, этот вид бензина стал дороже сразу почти на полтора рубля.
Между тем, в Волгоградской области продолжают наблюдаться перебои с поставками бензина. Автомобильное топливо можно найти далеко не на всех заправках – некоторые из них стоят пустыми, на других днем с огнем не найдешь самые ходовые марки АИ-92 и АИ-95. Накануне в компании «Лукойл» объяснили причины, почему на АЗС не всегда есть в наличии бензин.
Фото Павла Мирошкина/V102.RU
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