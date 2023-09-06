Экология

В ерики Волгоградской области влили еще 227 миллионов

Экология 06.09.2023 17:06
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06.09.2023 17:06


Волгоградская область получит 227,5 млн рублей на досрочное завершение работ, необходимых для восстановления Волго-Ахтубинской поймы. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщили V102.RU в Росводресурсах.
Дополнительное финансирование позволит уже в 2023 году завершить строительство 10 водопропускных сооружений  и ввести их в эксплуатацию в I квартале 2024 года. Кроме того, удастся сократить сроки реализации мероприятий и для других объектов в пойме, которые помогают обводнять территорию. Также за счет перераспределения средств  в этом году получится выполнить больший объем работ и увеличить техническую
готовность экологической реабилитации ерика Гнилой и озер Самсоновское и Вшивое.
Напомним, в  Волгоградской области уже ввели в эксплуатацию 50 водопропускных сооружений, которые служат дополнительному обводнению низовий Волги, эффективно задерживая воду во время и после половодья.
Материал опубликован в рамках проекта «Забота об экологии – вклад в будущее региона» 

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