В Волгоградской облдуме разрешат работать до 70 лет





В Волгоградской области подготовлен законопроект, предусматривающий возможность продления срока гражданской службы до 70 лет чиновникам из категории «руководитель» в аппарате регпарламента. Как сообщает V102.RU со ссылкой на документ, делается это в соответствии с федеральным законом «в целях использования потенциала таких служащих для дальнейшего поступательного развития общества и государства». Ранее предельный возраст госслужащих ограничивался 65-ю годами.

В Волгоградской области подготовлен законопроект, предусматривающий возможность продления срока гражданской службы до 70 лет чиновникам из категории «руководитель» в аппарате регпарламента. Как сообщает V102.RU со ссылкой на документ, делается это в соответствии с федеральным законом «в целях использования потенциала таких служащих для дальнейшего поступательного развития общества и государства». Ранее предельный возраст госслужащих ограничивался 65-ю годами.

В частности, такими обстоятельствами могут быть чрезвычайные или непредотвратимые ситуации, на которые невозможно повлиять, нельзя преодолеть или избежать, поясняется в законопроекте.





Материал опубликован в рамках проекта «Настоящее без коррупции – основа развития региона»



Также депутаты областной думы собираются привести в соответствие с федеральным и антикоррупционное законодательство. Согласно поправкам, госслужащие могут быть освобождены от ответственности за не соблюдение ограничений и запретов, если это признается следствием не зависящими от этого лица обстоятельствами.