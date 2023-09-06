В Волгоградской облдуме разрешат работать до 70 лет

Борьба с коррупцией 06.09.2023 15:09
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06.09.2023 15:09
В Волгоградской области подготовлен законопроект, предусматривающий возможность продления срока гражданской службы до 70 лет чиновникам из категории «руководитель» в аппарате регпарламента. Как сообщает V102.RU со ссылкой на документ, делается это в соответствии с федеральным законом «в целях использования потенциала таких служащих для дальнейшего поступательного развития общества и государства». Ранее предельный возраст госслужащих ограничивался 65-ю годами.Также депутаты областной думы собираются привести в соответствие с федеральным и антикоррупционное законодательство. Согласно поправкам, госслужащие могут быть освобождены от ответственности за не соблюдение ограничений и запретов, если это признается следствием не зависящими от этого лица обстоятельствами.
В частности, такими обстоятельствами могут быть чрезвычайные или непредотвратимые ситуации, на которые невозможно повлиять, нельзя преодолеть или избежать, поясняется в законопроекте.
Материал опубликован в рамках проекта «Настоящее без коррупции – основа развития региона»
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