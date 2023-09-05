В Госдуме РФ назвали фейком приказ Минобороны РФ о мобилизации





Волгоградцы в мессенджерах получают пугающие сообщения от своих знакомых, которые пересылают им изображение якобы приказа Минобороны РФ о мобилизации. При этом приказ, который объявляет с 11 сентября 2023 года мобилизацию 200 тысяч человек, называют «секретным».

По всей видимости, подобные рассылки получали и жители других регионов. На ситуацию уже отреагировали в Госдуме РФ. Так, депутат Госдумы РФ Андрей Картаполов в своем телеграм-канале так прокомментировал появление сообщений о мобилизации с 11 сентября.

– Произошел очередной вброс не соответствующей действительности информации. Через отдельные телеграмм-каналы, которые активно работают на ЦИПсО, запустили «фейковый приказ» о призыве в рамках «частичной мобилизации". Распространяемая информация не имеет ничего общего с реальностью. Просим доверять только проверенным источникам, – заверил он.



Напомним, ранее на протяжении года уже не раз появлялись слухи о повторной мобилизации россиян, однако всякий раз в высоких кабинетах данную информацию опровергали.