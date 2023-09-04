Борьба с коррупцией

В волгоградской школе психолог проводила фейковые занятия на деньги гранта

Борьба с коррупцией 04.09.2023 20:16
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04.09.2023 20:16


В Волгограде прокуратура направила в суд уголовное дело о мошенничестве при оказании психолого-педагогической помощи. Как рассказала V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, обвиняемой является сотрудница одной из волгоградских школ.
В  январе 2021 года государственному бюджетному образовательному учреждению «Волгоградская школа-интернат «Созвездие» из федерального бюджета был предоставлен грант в форме субсидии на оказание психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям, а также гражданам, которые собирались взять на воспитание детей-сирот. Соответствующие средства были выделены интернату  в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».
В свою очередь  ГБОУ «Волгоградская школа-интернат «Созвездие» заключило договор на оказание соответствующих услуг с обвиняемой, работавшей методистом в школе и обладающей необходимой квалификацией. 
Однако психолог фактически так и не оказала предусмотренные договором услуги, составляя фиктивные акты о выполненных работах.
Вину свою педагог признала.  Уголовное дело направлено прокуратурой для рассмотрения по существу мировому судье судебного участка №79 Дзержинского судебного района Волгограда.

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