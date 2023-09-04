Футболистки волгоградского «Ротора» вышли в финал первой лиги

Футболистки волгоградского «Ротора» накануне, 3 сентября, на стадионе Логинова в Волжском разгромили «Сталь» из Воронежа со счётом 4:0 и вышли в финальную часть турнира первой лиги зоны «Центр», сообщает V102.RU.



Перед последним туром группового этапа три команды из квартета А претендовали на проход в следующую стадию соревнований. Сине-голубые имели в своем активе пять очков, а «Факел» и «Сталь» - на один балл меньше.



Так как «Академия футбола» из Тамбова, которая досрочно стала победителем группы, выиграла у «Факела» со счётом 3:2, то судьба второго места решалась в очном противостоянии между «Ротором» и «Сталью».



Первый тайм завершился без голов. Однако уже через несколько минут после начала второй половины волгоградки дважды подряд поразили ворота соперниц. Отличились Юлия Запорожская и Анастасия Линникова. На 79-й минуте футболистка воронежского клуба отправила мяч в собственные ворота и на этом вопрос о победителе встречи практически был решен. Установила окончательный счёт уже в добавленное время Дарина Бирюкова, реализовавшая пенальти.



Таким образом, подопечные Владислава Карповича одержали уверенную победу - 4:0 и заняли итоговое второе место в группе. Лучшим бомбардиром «Ротора» на предварительной стадии стала Алена Коровина, забившая четыре гола.

С 9 сентября по 1 октября состоятся матчи финального турнира. Точное расписание поединков следующего этапа станет известно позднее.

Спортивный обозреватель ИА «Высота 102» Иван Тюгаев