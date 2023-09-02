Волгоградский «Ротор» 3 сентября сыграет со «Спартаком» в Костроме





На этой неделе «Ротор» расторг контракт с полузащитником Алиханом Шаваевым и форвардом Ризваном Умаровым. Вполне вероятно, что до окончания периода трансферных дозаявок, который завершится через пару недель, стан волгоградцев пополнят несколько новичков на проблемные позиции. На этой неделе «Ротор» расторг контракт с полузащитником Алиханом Шаваевым и форвардом Ризваном Умаровым. Вполне вероятно, что до окончания периода трансферных дозаявок, который завершится через пару недель, стан волгоградцев пополнят несколько новичков на проблемные позиции.

Волгоградский «Ротор» завтра, 3 сентября, проведет выездную встречу против костромского «Спартака» в матче восьмого тура первенства второй лиги дивизиона А группы «Золото», сообщает V102.RU.Все 10 клубов-участников чемпионата приближаются к экватору соревнований. Предстоящий тур станет предпоследним в первом круге. Турнирная ситуация обязывает «Спартак» и «Ротор» играть лишь на победу в ближайшем поединке. Напомним, что только первая шестерка коллективов по итогам осенней части продолжит борьбу за выход в первую лигу уже на весеннем этапе.Волгоградцы набрали семь очков и одержали всего одну победу в чемпионате над ульяновской «Волгой» (2:1). Однако огорчает поклонников сине-голубых не только малое количество викторий, но ещё и крайне низкое число забитых голов c игры для команды, которая изначально считалась одним из фаворитов лиги. Лучшим бомбардиром «Ротора» является Сергей Зуйков, который будучи центральным защитником, трижды поразил ворота после розыгрыша стандартных положений.Следует отметить, что болельщики по большей части довольны прогрессом в игре сине-голубых в трёх последних матчах. Подопечные Сергея Попкова стали выглядеть более надёжно в обороне и увереннее на чужой половине поля по сравнению со стартом сезона.Одним из самых опасных футболистов волгоградцев можно назвать Рамазана Гаджимурадова, который на данный момент отметился двумя голевыми передачами в первенстве. Но при этом эффективность командных атакующих действий далеко не всегда была идеальной. Не исключено, что данная проблема является одной из причин кадровых перестановок в клубе.Кроме того, нельзя не отметить кадровые проблемы в «Роторе», придающие дополнительной головной боли Сергею Попкову. Продолжают восстанавливаться от травм голкипер Иван Литвинок, полузащитники Дэвид Бигулаев, Илья Сафронов, Ризван Ахмедханов и нападающий Рашид Магомедов. Также ещё два матча дисквалификации предстоит отбыть защитнику Дмитрию Прищепе. Зато вернулся в общую группу его партнер по обороне Алексей Шумских, получивший повреждение в игре с «Краснодаром-2».«Спартак», в свою очередь, набрал шесть баллов, также сумев одержать всего одну победу. Ещё по три раза костромской коллектив сыграл вничью и уступил своим оппонентам. В прошлом туре спартаковцы на выезде проиграли «Мурому» - 1:2. Лучший бомбардир клуба на данный момент - Иван Кудряшов с тремя забитыми мячами. Также одним из лидеров красно-белых является Дмитрий Переверзев с двумя голевыми ассистами.Матч «Спартак»- «Ротор» пройдёт 3 сентября. Начало в 14-00 по московскому времени.