Десятки жителей Волгограда в ближайшее время получат штрафы за вывоз мусора на площадку по улице Полины Осипенко, 96 в Дзержинском районе. Как сообщает ИА «Высота 102», в ходе тайного наблюдения инспекторы облкомприроды сняли на камеру нарушителей. Подъезжая к площадке в частном секторе на Ангарском, горожане вываливают из своих авто мешки с мусором и спешат покинуть место «преступления».





Как рассказали информагентству в облкомприроды, только за прошедший август на ул. Полины Осипенко зафиксировано 25 фактов захламления контейнерной площадки. Оформленные материалы уже направлены инспекторами в полицию для привлечения виновных лиц к ответственности.

– За последний месяц, с 1 августа, новый регоператор «ЭкоЦентр» четыре раза производил зачистку площадки на данной улице, – рассказали ИА «Высота 102» в ведомстве. – В общей сложности вывезено 140 КАМАЗов мусора – это 1400 кубометров отходов. Однако сброс мусора на землю возле контейнеров не прекращается. Площадка, на которой постоянно фиксируются нарушения, взята на особый контроль органами власти и представителями общественности.

В комитете уточняют, что инспекторы устраивают засады возле проблемной площадки регулярно. Мешки с разнообразным мусором и прочие отходы приличные с виду люди вываливают из легковых и грузовых машин по несколько раз на дню, а также вечером и даже ночью.

Ранее сообщалось, что на недавнем заседании Экологического совета при Волгоградской областной думе было принято решение о переносе данной мусорной площадки на другую территорию. Администрации Дзержинского районе рекомендовали установить в проблемном месте видеонаблюдение, чтобы штрафовать нарушителей и отучить их вывозить сюда мусор. Пока же этого не сделано, засаду, как было сказано, устраивают регулярно инспекторы.

– Выездные обследования и дежурства в районе этой площадки будут продолжены, – предупреждают волгоградцев в областном комитете. – Нарушители, захламляющие территорию, будут привлекаться в административной ответственности.

Напомним, что в 2022 году было ужесточено наказание за незаконный сброс отходов. Так, физическим лицам грозит штраф в размере от 10 тысяч рублей, юридическим – до 400 тысяч.

Если мусор выброшен из автомобиля, штраф может составить 40 тысяч рублей для граждан и 100 тысяч рублей с изъятием транспортного средства – для организации.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

видео: предоставлено Облкомприроды

Материал опубликован в рамках проекта «Забота об экологии – вклад в будущее региона»