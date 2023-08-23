«Ей там не место»: чиновников вынуждают попрощаться с вечной свалкой на ул. Полины Осипенко

В Дзержинском районе Волгограда в микрорайоне Ангарский в скором времени должны ликвидировать огромную свалку на ул. Полины Осипенко. Как сообщает ИА «Высота 102», поручение избавить местных жителей от зловонного соседства было озвучено чиновникам района на прошедшем накануне заседании Экологического совета. По мнению побывавших на проблемной улице экспертов, мусорным завалам здесь не место.





Напомним, что площадка, о которой идет речь, расположена в частном секторе возле дома № 96 по ул. Полины Осипенко. Каждый день сюда свозят со всей округи не только бытовые отходы, но и отработанные шины, предметы мебели и многое другое. Близкое расположение свалки к домам доставляет массу неприятностей жителям. На это, собственно, и обратили внимание во время рейда представители Экосовета.

– Администрации Дзержинского района рекомендовано исключить из реестра мест накопления ТКО контейнерную площадку, расположенную по адресу ул. Полины Осипенко, 96 в связи с несоответствием данного объекта СанПиН, –было озвучено на состоявшемся 22 августа совместном заседании Экосовета и чиновников. – Кроме того, районной администрации поручено принять меры по ограничению доступа к этой площадке – установить аншлаги и таблички, средства видеофиксации.





Чтобы не допустить рецидивов со стороны тех, кто привык свозить мусор на площадку, чиновникам Дзержинского района также поручено развесить возле дома №96 по ул. Полины Осипенко видеокамеры.

– Новая площадка должна быть создана в удобном для жителей месте и отвечать необходимым требованиям, – подытожили на Экосовете.

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»

Материал опубликован в рамках проекта «Забота об экологии – вклад в будущее региона»