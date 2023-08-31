Расследования

У пассажира рейса Волгоград-Анталья изъяли 60 тысяч долларов

Расследования 31.08.2023 09:34
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31.08.2023 09:34


Пассажир авиарейса Волгоград-Анталья пытался незаконно вывезти почти 60 тыс. долларов США. Как рассказали V102.RU в Астраханской таможне, сотрудники таможенного поста в волгоградском аэропорту  в ходе проверки ручной клади и багажа пассажиров, вылетающих международным авиарейсом в Анталью, предотвратили незаконный вывоз наличных денежных средств  в сумме 56 тысяч долларов США и 350 тыс. рублей.
Гражданин России для прохождения таможенного контроля перед вылетом в Анталью выбрал «зеленый коридор». Этим он заявил об отсутствии у него денежных средств и товаров, подлежащих таможенному декларированию. 

Однако таможенники обнаружили у него незадекларированные денежные средства – более 5 миллионов рублей или почти 60 тысяч долларов.
В ведомстве напомнили, что задекларировать наличные можно путем подачи пассажирской таможенной декларации заранее в электронном виде на сайте ФТС России либо в день поездки до входа в зону таможенного контроля на бумажном носителе, выбрав прохождение через «красный коридор».
У пассажира изъяли всю находившуюся при нем сумму. К тому же в отношении него возбуждено уголовное дело  по ч. 1 ст. 200.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС наличных денежных средств, совершенное в крупном размере).

Справка. Со 2 марта 2022 года запрещен вывоз из России наличной иностранной валют  в сумме, превышающей в эквиваленте 10 тысяч долларов США. Допустимо превышение нормы только в рублях, при этом всю сумму необходимо задекларировать.
Фото Астраханской таможни

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