У пассажира рейса Волгоград-Анталья изъяли 60 тысяч долларов





Пассажир авиарейса Волгоград-Анталья пытался незаконно вывезти почти 60 тыс. долларов США. Как рассказали V102.RU в Астраханской таможне, сотрудники таможенного поста в волгоградском аэропорту в ходе проверки ручной клади и багажа пассажиров, вылетающих международным авиарейсом в Анталью, предотвратили незаконный вывоз наличных денежных средств в сумме 56 тысяч долларов США и 350 тыс. рублей.

Гражданин России для прохождения таможенного контроля перед вылетом в Анталью выбрал «зеленый коридор». Этим он заявил об отсутствии у него денежных средств и товаров, подлежащих таможенному декларированию. Пассажир авиарейса Волгоград-Анталья пытался незаконно вывезти почти 60 тыс. долларов США. Как рассказали V102.RU в Астраханской таможне, сотрудники таможенного поста в волгоградском аэропорту в ходе проверки ручной клади и багажа пассажиров, вылетающих международным авиарейсом в Анталью, предотвратили незаконный вывоз наличных денежных средств в сумме 56 тысяч долларов США и 350 тыс. рублей.Гражданин России для прохождения таможенного контроля перед вылетом в Анталью выбрал «зеленый коридор». Этим он заявил об отсутствии у него денежных средств и товаров, подлежащих таможенному декларированию.





Однако таможенники обнаружили у него незадекларированные денежные средства – более 5 миллионов рублей или почти 60 тысяч долларов. Однако таможенники обнаружили у него незадекларированные денежные средства – более 5 миллионов рублей или почти 60 тысяч долларов.

В ведомстве напомнили, что задекларировать наличные можно путем подачи пассажирской таможенной декларации заранее в электронном виде на сайте ФТС России либо в день поездки до входа в зону таможенного контроля на бумажном носителе, выбрав прохождение через «красный коридор».

У пассажира изъяли всю находившуюся при нем сумму. К тому же в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 200.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС наличных денежных средств, совершенное в крупном размере).



В ведомстве напомнили, что задекларировать наличные можно путем подачи пассажирской таможенной декларации заранее в электронном виде на сайте ФТС России либо в день поездки до входа в зону таможенного контроля на бумажном носителе, выбрав прохождение через «красный коридор».У пассажира изъяли всю находившуюся при нем сумму. К тому же в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 200.1 УК РФ (незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕАЭС наличных денежных средств, совершенное в крупном размере).

Справка. Со 2 марта 2022 года запрещен вывоз из России наличной иностранной валют в сумме, превышающей в эквиваленте 10 тысяч долларов США. Допустимо превышение нормы только в рублях, при этом всю сумму необходимо задекларировать.

Фото Астраханской таможни