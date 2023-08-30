Спорт

«Динамо-Синара» 6 сентября в Волгограде открывает сезон суперлиги

Спорт 30.08.2023 13:55
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30.08.2023 13:55


Гандболистки «Динамо-Синары» 6 сентября откроют новый сезон суперлиги 23-24 дома матчем против краснодарской «Кубани», сообщает V102.RU.
Бело-голубые начинают предстоящий чемпионат с надеждой улучшить прошлогодний результат. Напомним, волгоградская команда по итогам сезона 22-23 заняла рекордное для себя место за последние несколько лет - шестую позицию. Теперь подопечные Олега Кулешова настраиваются не только повторить минувший успех, но ещё и запрыгнуть как можно выше.
Для решения амбициозных задач «Синара» усилилась  несколькими опытными гандболистками. Состав команды пополнили экс-игроки белорусского «Гомеля», в составе которого Наталия Даньшина и Лада Самойленко стали чемпионками Беларуси в прошлом сезоне. Ещё один новобранец «Динамо - Марина Судакова.  Последним её клубом был румынский «Бухарест». Также спортсменка выигрывала чемпионат мира и становилась олимпийской чемпионкой в 2016 году в составе российской сборной. Судакова  вместе с  Даньшиной являются воспитанницами волгоградской школы гандбола.  Отметим, что все три новичка были представлены публике на встрече «Синары» с болельщиками, которая прошла в ЦПКи0 13 августа.  Игроки, главный тренер Олег Кулешов и  директор спортивной школы по гандболу «Динамо» Стелла Вартанян отвечали на вопросы журналистов и болельщиков.
Новички уже успели себя проявить в товарищеских матчах. Динамовки в предсезонке провели два турнира. В Краснодаре бело-голубые на соревнованиях «Легенды Юга» сыграли три встречи. Уступили хозяйкам - «Кубани» со счетом 28:29 и московскому ЦСКА - 28:33. Ещё один поединок волгоградки свели вничью против новороссийской «Черноморочки» - 25:25. Лучшим игроком турнира в составе «Синары» была признана Варвара Семина. 
Через несколько дней бело-голубые отправились в Астрахань на соревнования Кубок Звёздного. Там наша команда выступила более успешно и заняла третье место среди шести участников. «Динамо» обыграло «Ставрополье» - 21:16, также были повержены АГУ-«Адыиф» из Майкопа (27:16) и «Черноморочка (30:27).  Уступили волгоградки хозяйкам - «Астраханочке» со счетом  28:32 и «Кубани»-  17:18. Организаторы назвали Марину Судакову лучшей гандболисткой турнира в составе «Динамо». Отметим, что Лада Самойленко уже успела стать одним из лидеров коллектива. Она забросила несколько важных мячей и играла одну из определяющих ролей на площадке. Постепенно адаптируется к новым партнерам и Наталия Даньшина.

Многие эксперты отмечают, что фавориты предстоящего чемпионата будут все теми же, что и ранее - ЦСКА и «Ростов-Дон». Они встречались в финале прошлого сезона. Тогда чемпионство завоевали армейки. Также планируют вмешаться в борьбу за медали «Динамо» ,«Лада», «Астраханочка», «Звезда», «Кубань» и «Черноморочка».
Болельщики «Синары» надеются не только на новичков клуба, но и рассчитывают на прогресс в игре и других волгоградских гандболисток. Вратарская бригада в лице Анны Верещак, Марии Дувакиной и Надежды Колесниковой снова будет спасать команду на последнем рубеже.
Конечно же, вряд ли уступит свои лидерские позиции и  капитан клуба Елизавета Дудкина. Многого ждут и от восходящей звезды российского гандбола Варвары Семиной. Софья Васильева, Арина Безбабных, Екатерина Долматова, Олеся Горячева, Анастасия Шкитина и остальные игроки, уверены болельщики, также  порадуют своих поклонников яркими победами, эффектными голами и быстрыми комбинациями.

Итоги предсезонки и готовность команды к сезону в интервью пресс-службе клуба оценил наставник бело-голубых Олег Кулешов.
 - В Краснодаре и Астрахани были разные задачи. На Кубани мы независимо от счета и результата давали возможность наиграться всем. В Астрахани смотрели, кто как себя проявляет и хотели добиться успеха. Поэтому игроки получили разное количество игрового времени. Задача была побеждать. Для морали, для внутреннего состояния, - в частности, заявил он.
Кроме того, специалист рассказал о планах в тренировочной работе на предстоящую неделю перед первым туром чемпионата.
Нагрузок уже нет. Поддерживающая история. Соревновательный период близко. Конечно, будем уделять определенное внимание физике, но основной объем работы, который необходимо было сделать в межсезонье, мы сделали. По ходу турниров нагрузки были высокими. Сейчас немного все восстановятся, в том числе в моральном плане. И вперед, - обозначил он ориентиры команды.
Также главный тренер «Динамо-Синары» поделился мыслями о настрое своих подопечных на старт сезона и на первого соперника - «Кубань».
Думаю, еще рано настраиваться. У нас тяжелый старт. Подряд играем с командами первой шестерки, причем на пятый день. И чтобы там выстоять необходимо настраиваться на всех. Каждая игра будет принципиальной. Никто не будет дарить очки. Поэтому не думаем сейчас о «Кубани», думаем о себе. Что надо исправить, где добавить. А потом уже будем конкретно по сопернику думать, - пояснил Олег Кулешов.
В заключение специалист пригласил всех болельщиков на первый домашний поединок, который пройдёт 6 сентября в СГЗ «Динамо». Начало поединка - в 18-30 ч.

- Всех приглашаем на игру. И не только на стартовую, но и на любую другую. Хотим, чтобы люди приходили, в том числе семьями. Мы, в свою очередь, сделаем все, чтобы получился праздник, чтобы болельщики смогли прийти на гандбол и отдохнуть, - выступил Олег Кулешов.
Отметим, что для болельщиков в день матча подготовлена яркая шоу программа, которая стартует в 17-30.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото "Динамо-Синара" VK.com и Павла Мирошкина/V102.RU 

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