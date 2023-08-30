«Динамо-Синара» 6 сентября в Волгограде открывает сезон суперлиги

Для решения амбициозных задач «Синара» усилилась несколькими опытными гандболистками. Состав команды пополнили экс-игроки белорусского «Гомеля», в составе которого Наталия Даньшина и Лада Самойленко стали чемпионками Беларуси в прошлом сезоне. Ещё один новобранец «Динамо - Марина Судакова. Последним её клубом был румынский «Бухарест». Также спортсменка выигрывала чемпионат мира и становилась олимпийской чемпионкой в 2016 году в составе российской сборной. Судакова вместе с Даньшиной являются воспитанницами волгоградской школы гандбола. Отметим, что все три новичка были представлены публике на встрече «Синары» с болельщиками, которая прошла в ЦПКи0 13 августа. Игроки, главный тренер Олег Кулешов и директор спортивной школы по гандболу «Динамо» Стелла Вартанян отвечали на вопросы журналистов и болельщиков.
Новички уже успели себя проявить в товарищеских матчах. Динамовки в предсезонке провели два турнира. В Краснодаре бело-голубые на соревнованиях «Легенды Юга» сыграли три встречи. Уступили хозяйкам - «Кубани» со счетом 28:29 и московскому ЦСКА - 28:33. Ещё один поединок волгоградки свели вничью против новороссийской «Черноморочки» - 25:25. Лучшим игроком турнира в составе «Синары» была признана Варвара Семина.
Через несколько дней бело-голубые отправились в Астрахань на соревнования Кубок Звёздного. Там наша команда выступила более успешно и заняла третье место среди шести участников. «Динамо» обыграло «Ставрополье» - 21:16, также были повержены АГУ-«Адыиф» из Майкопа (27:16) и «Черноморочка (30:27). Уступили волгоградки хозяйкам - «Астраханочке» со счетом 28:32 и «Кубани»- 17:18. Организаторы назвали Марину Судакову лучшей гандболисткой турнира в составе «Динамо». Отметим, что Лада Самойленко уже успела стать одним из лидеров коллектива. Она забросила несколько важных мячей и играла одну из определяющих ролей на площадке. Постепенно адаптируется к новым партнерам и Наталия Даньшина.
Конечно же, вряд ли уступит свои лидерские позиции и капитан клуба Елизавета Дудкина. Многого ждут и от восходящей звезды российского гандбола Варвары Семиной. Софья Васильева, Арина Безбабных, Екатерина Долматова, Олеся Горячева, Анастасия Шкитина и остальные игроки, уверены болельщики, также порадуют своих поклонников яркими победами, эффектными голами и быстрыми комбинациями.
Кроме того, специалист рассказал о планах в тренировочной работе на предстоящую неделю перед первым туром чемпионата.
— Нагрузок уже нет. Поддерживающая история. Соревновательный период близко. Конечно, будем уделять определенное внимание физике, но основной объем работы, который необходимо было сделать в межсезонье, мы сделали. По ходу турниров нагрузки были высокими. Сейчас немного все восстановятся, в том числе в моральном плане. И вперед, - обозначил он ориентиры команды.
Также главный тренер «Динамо-Синары» поделился мыслями о настрое своих подопечных на старт сезона и на первого соперника - «Кубань».
— Думаю, еще рано настраиваться. У нас тяжелый старт. Подряд играем с командами первой шестерки, причем на пятый день. И чтобы там выстоять необходимо настраиваться на всех. Каждая игра будет принципиальной. Никто не будет дарить очки. Поэтому не думаем сейчас о «Кубани», думаем о себе. Что надо исправить, где добавить. А потом уже будем конкретно по сопернику думать, - пояснил Олег Кулешов.
В заключение специалист пригласил всех болельщиков на первый домашний поединок, который пройдёт 6 сентября в СГЗ «Динамо». Начало поединка - в 18-30 ч.