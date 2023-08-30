«Динамо-Синара» 6 сентября в Волгограде открывает сезон суперлиги





Гандболистки «Динамо-Синары» 6 сентября откроют новый сезон суперлиги 23-24 дома матчем против краснодарской «Кубани», сообщает V102.RU.

Гандболистки «Динамо-Синары» 6 сентября откроют новый сезон суперлиги 23-24 дома матчем против краснодарской «Кубани», сообщает V102.RU.





Многие эксперты отмечают, что фавориты предстоящего чемпионата будут все теми же, что и ранее - ЦСКА и «Ростов-Дон». Они встречались в финале прошлого сезона. Тогда чемпионство завоевали армейки. Также планируют вмешаться в борьбу за медали «Динамо» ,«Лада», «Астраханочка», «Звезда», «Кубань» и «Черноморочка».

Многие эксперты отмечают, что фавориты предстоящего чемпионата будут все теми же, что и ранее - ЦСКА и «Ростов-Дон». Они встречались в финале прошлого сезона. Тогда чемпионство завоевали армейки. Также планируют вмешаться в борьбу за медали «Динамо» ,«Лада», «Астраханочка», «Звезда», «Кубань» и «Черноморочка».





Итоги предсезонки и готовность команды к сезону в интервью пресс-службе клуба оценил наставник бело-голубых Олег Кулешов.

Итоги предсезонки и готовность команды к сезону в интервью пресс-службе клуба оценил наставник бело-голубых Олег Кулешов.





- Всех приглашаем на игру. И не только на стартовую, но и на любую другую. Хотим, чтобы люди приходили, в том числе семьями. Мы, в свою очередь, сделаем все, чтобы получился праздник, чтобы болельщики смогли прийти на гандбол и отдохнуть, - выступил Олег Кулешов.



Отметим, что для болельщиков в день матча подготовлена яркая шоу программа, которая стартует в 17-30. Отметим, что для болельщиков в день матча подготовлена яркая шоу программа, которая стартует в 17-30.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото "Динамо-Синара" VK.com и Павла Мирошкина/V102.RU

Бело-голубые начинают предстоящий чемпионат с надеждой улучшить прошлогодний результат. Напомним, волгоградская команда по итогам сезона 22-23 заняла рекордное для себя место за последние несколько лет - шестую позицию. Теперь подопечные Олега Кулешова настраиваются не только повторить минувший успех, но ещё и запрыгнуть как можно выше.Для решения амбициозных задач «Синара» усилилась несколькими опытными гандболистками. Состав команды пополнили экс-игроки белорусского «Гомеля», в составе которого Наталия Даньшина и Лада Самойленко стали чемпионками Беларуси в прошлом сезоне. Ещё один новобранец «Динамо - Марина Судакова. Последним её клубом был румынский «Бухарест». Также спортсменка выигрывала чемпионат мира и становилась олимпийской чемпионкой в 2016 году в составе российской сборной. Судакова вместе с Даньшиной являются воспитанницами волгоградской школы гандбола. Отметим, что все три новичка были представлены публике на встрече «Синары» с болельщиками, которая прошла в ЦПКи0 13 августа. Игроки, главный тренер Олег Кулешов и директор спортивной школы по гандболу «Динамо» Стелла Вартанян отвечали на вопросы журналистов и болельщиков.Новички уже успели себя проявить в товарищеских матчах. Динамовки в предсезонке провели два турнира. В Краснодаре бело-голубые на соревнованиях «Легенды Юга» сыграли три встречи. Уступили хозяйкам - «Кубани» со счетом 28:29 и московскому ЦСКА - 28:33. Ещё один поединок волгоградки свели вничью против новороссийской «Черноморочки» - 25:25. Лучшим игроком турнира в составе «Синары» была признана Варвара Семина.Через несколько дней бело-голубые отправились в Астрахань на соревнования Кубок Звёздного. Там наша команда выступила более успешно и заняла третье место среди шести участников. «Динамо» обыграло «Ставрополье» - 21:16, также были повержены АГУ-«Адыиф» из Майкопа (27:16) и «Черноморочка (30:27). Уступили волгоградки хозяйкам - «Астраханочке» со счетом 28:32 и «Кубани»- 17:18. Организаторы назвали Марину Судакову лучшей гандболисткой турнира в составе «Динамо». Отметим, что Лада Самойленко уже успела стать одним из лидеров коллектива. Она забросила несколько важных мячей и играла одну из определяющих ролей на площадке. Постепенно адаптируется к новым партнерам и Наталия Даньшина.Болельщики «Синары» надеются не только на новичков клуба, но и рассчитывают на прогресс в игре и других волгоградских гандболисток. Вратарская бригада в лице Анны Верещак, Марии Дувакиной и Надежды Колесниковой снова будет спасать команду на последнем рубеже.Конечно же, вряд ли уступит свои лидерские позиции и капитан клуба Елизавета Дудкина. Многого ждут и от восходящей звезды российского гандбола Варвары Семиной. Софья Васильева, Арина Безбабных, Екатерина Долматова, Олеся Горячева, Анастасия Шкитина и остальные игроки, уверены болельщики, также порадуют своих поклонников яркими победами, эффектными голами и быстрыми комбинациями.- в частности, заявил он.Кроме того, специалист рассказал о планах в тренировочной работе на предстоящую неделю перед первым туром чемпионата.д, - обозначил он ориентиры команды.Также главный тренер «Динамо-Синары» поделился мыслями о настрое своих подопечных на старт сезона и на первого соперника - «Кубань».- пояснил Олег Кулешов.В заключение специалист пригласил всех болельщиков на первый домашний поединок, который пройдёт 6 сентября в СГЗ «Динамо». Начало поединка - в 18-30 ч.