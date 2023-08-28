Происшествия

Ночной пожар рядом со школой №30 в Волгограде попал на видео

Происшествия 28.08.2023 09:57
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28.08.2023 09:57




Ночной пожар около школы №30 в Волгограде попал на видео. Как сообщили V102.RU в ГУ МЧС по Волгоградской области, сообщение о возгорании на 5-ом участке Краснооктябрьского района поступило в 2-24 ч. 
- В 2-27 ч. пожар был потушен, горела трава на площади в 200 квадратных метров, - уточнили в ведомстве. 

Напомним, как сообщало V102.RU, сегодня ночью на улице Ватутина, 16 произошел пожар. Между тем, местные жители сообщают, что на данном месте, на улице Ватутина, 16 была несанкционированная свалка. Недавно отсюда вывезли мусорные завалы, которые копились месяцами при бывшем регоператоре, но полностью территорию не зачистили. При этом недалеко от места пожара, на улице Тарифная, 29 а, также скапливается крупногабаритный мусор. 

 
Фото Павла Мирошкина/Видео Алексея Костякова/V102.RU

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