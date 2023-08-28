



В Волгограде ночью 28 августа потушили пожар на свалке около школы №30. Как рассказали V102.RU очевидцы, проживающие рядом, мусорные завалы в Краснооктябрьском районе полыхнули около 2-30 часа.





- Зарево было видно издалека, приехали через некоторое время пожарные машины, стали тушить, - поделились волгоградцы.





Информация о происшествии уточняется в ГУ МЧС по Волгоградской области.





Любопытно, что на эту свалку на улице Ватутина, 16 ранее жаловались жители близлежащих домов. Бывший регоператор последний раз убирался здесь весной этого года. Горожане боялись, что в один не самый прекрасный момент здесь начнется пожар. Так все и случилось.













Фото Павла Мирошкина/V102.RU