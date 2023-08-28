Происшествия 28.08.2023 08:00
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28.08.2023 08:00
В Волгограде ночью 28 августа потушили пожар на свалке около школы №30. Как рассказали V102.RU очевидцы, проживающие рядом, мусорные завалы в Краснооктябрьском районе полыхнули около 2-30 часа.
- Зарево было видно издалека, приехали через некоторое время пожарные машины, стали тушить, - поделились волгоградцы.
Информация о происшествии уточняется в ГУ МЧС по Волгоградской области.
Любопытно, что на эту свалку на улице Ватутина, 16 ранее жаловались жители близлежащих домов. Бывший регоператор последний раз убирался здесь весной этого года. Горожане боялись, что в один не самый прекрасный момент здесь начнется пожар. Так все и случилось.
Фото Павла Мирошкина/V102.RU
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