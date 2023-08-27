Спорт

«Должны были забирать»: «Ротор» сыграл вничью с «Динамо» из Брянска - 1:1

Спорт 27.08.2023 20:46
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27.08.2023 20:46


«Ротор» сегодня сыграл вничью с «Динамо» из Брянска на Волгоград Арене. Это был один из лучших матчей волгоградского клуба и равный счет – 1:1 - можно считать обидным для сине-голубых, которым, как это часто бывало, не хватило чуть фортуны.
Как сообщает V102.RU, первую половину матча волгоградцы отыграли с явным преимуществом и создали несколько опасных моментов, которые могли закончиться голами. Даниил Арсентьев уже на 16-ой минуте разыграл красивую комбинацию с Ризваном  Ахмедхановым, обмениваясь пасами, пока последний не ворвался в штрафную, пытаясь открыть счёт. Однако мяч вытащил вратарь. При розыгрыше углового волгоградцы тоже имели возможность отличиться после удара Рамазана Гаджимурадова.  
Для результативного действия волгоградцам не хватало то ли везения, то ли точности. Тем не менее хозяева часто выигрывали борьбу за мяч даже в центре поля, активно вступая в единоборства. Очередной шанс взять штурмом «крепость» гостей предпринял на исходе получаса игры полузащитник Илья Воробьев. Его прострел оказался холостым, до мяча не дотянулся никто из партнеров. Такой же безуспешной оказалась и другая попытка Гаджимурадова, пробившего издалека, но и здесь выручил команду голкипер .
 В целом волгоградцы действовали уверенно и слаженно – в происходящем на поле видна была мысль и игровая задумка.
Во втором тайме «Ротор»  продолжал напирать и большую часть времени волгоградцы проводили на чужой половине поля. Но к 65-й минуте оборона сине-голубых дала сбой и игроку «Динамо» удалось выйти один на один с вратарем волгоградцев. Вадим Аверкиев совершил чудесное спасение, однако от гола «Ротор» не ушел. После розыгрыша углового через пару минут сопернику удалось поразить ворота хозяев и на этот раз Вадим был бессилен.  
После пропущенного гола «Ротор» активизировался, пытаясь отыграться. Активно помогали футболистам трибуны и гнали вперед команду.  Сегодня поболеть за команду пришли 15834 зрителя. На ногах провел матч и главный тренер Сергей Попков,  подбадривая и выражая одобрение действиям футболистов аплодисментами. Уже на 73-й минуте Сергей Зуйков после исполнения стандарта отправил мяч в сетку и забил свой  третий гол в этом сезоне.
После того, как волгоградцы сравняли счет, на энтузиазме они усилили давление на гостей. Где-то выручал свою команду вратарь «Динамо», где-то не хватило реализации, порой, наверное, от усталости, волгоградцы теряли мяч. Хотя по качеству эту игру «Ротор» должен был забирать. К сожалению, повторно поразить ворота «Динамо» волгоградцам так и не удалось.
Гостей , которые находятся в верхней части турнирной таблицы, ничья вполне устраивала. А вот «Ротору» победа была крайне нужна. Но болельщики оценили и активную игру, и боевой напор волгоградцев, которые сражались до последнего.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

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