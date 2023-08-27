Для результативного действия волгоградцам не хватало то ли везения, то ли точности. Тем не менее хозяева часто выигрывали борьбу за мяч даже в центре поля, активно вступая в единоборства. Очередной шанс взять штурмом «крепость» гостей предпринял на исходе получаса игры полузащитник Илья Воробьев. Его прострел оказался холостым, до мяча не дотянулся никто из партнеров. Такой же безуспешной оказалась и другая попытка Гаджимурадова, пробившего издалека, но и здесь выручил команду голкипер .
Во втором тайме «Ротор» продолжал напирать и большую часть времени волгоградцы проводили на чужой половине поля. Но к 65-й минуте оборона сине-голубых дала сбой и игроку «Динамо» удалось выйти один на один с вратарем волгоградцев. Вадим Аверкиев совершил чудесное спасение, однако от гола «Ротор» не ушел. После розыгрыша углового через пару минут сопернику удалось поразить ворота хозяев и на этот раз Вадим был бессилен.
После пропущенного гола «Ротор» активизировался, пытаясь отыграться. Активно помогали футболистам трибуны и гнали вперед команду. Сегодня поболеть за команду пришли 15834 зрителя. На ногах провел матч и главный тренер Сергей Попков, подбадривая и выражая одобрение действиям футболистов аплодисментами. Уже на 73-й минуте Сергей Зуйков после исполнения стандарта отправил мяч в сетку и забил свой третий гол в этом сезоне.
После того, как волгоградцы сравняли счет, на энтузиазме они усилили давление на гостей. Где-то выручал свою команду вратарь «Динамо», где-то не хватило реализации, порой, наверное, от усталости, волгоградцы теряли мяч. Хотя по качеству эту игру «Ротор» должен был забирать. К сожалению, повторно поразить ворота «Динамо» волгоградцам так и не удалось.
Гостей , которые находятся в верхней части турнирной таблицы, ничья вполне устраивала. А вот «Ротору» победа была крайне нужна. Но болельщики оценили и активную игру, и боевой напор волгоградцев, которые сражались до последнего.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев