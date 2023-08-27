Здравоохранение

Умирающую мать троих детей откачали в скорой врачи больницы Фишера

Здравоохранение 27.08.2023 17:31
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27.08.2023 17:31


Врачи волжской больницы им.Фишера спасли многодетную мать. Как рассказали V102.RU в комитете здравоохранения Волгоградской области, 39-летнюю маму троих детей везли на скорой помощи в стационар, но состояние ее стремительно ухудшалось.  Уже при въезде на территорию учреждения женщина потеряла сознание и у нее остановилось сердце.
Специалисты стационарного отделения скорой медицинской помощи больницы приступили к реанимационным мероприятиям прямо в машине скорой помощи. Непрямой массаж сердца, искусственное дыхание и дефибрилляция были выполнены заведующим отделением Алевтиной Антоновой и её коллегами  на эстакаде, куда заезжают автомобили скорой медицинской помощи для доставки пациентов в приемный покой.
Чтобы запустить сердце женщины, понадобилось 7 минут непрерывной реанимации. После этого пациентку госпитализировали в реанимацию, где был установлен диагноз -  острый инфаркт миокарда.
После того, как женщине стало лучше, ей установили два стента. В результате кровоснабжение сердечной мышцы было восстановлено.
Сейчас женщину выписали домой. Она продолжит лечение амбулаторно.
Фото телеграм-канала облздрав 34

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