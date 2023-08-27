Расследования

Грудной сын 16-летней жительницы Камышина утонул в ванной

Расследования 27.08.2023 16:36
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27.08.2023 16:36


Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели 8-месячного ребенка в Камышине. Как сообщили V102.RU в СУ СК по Волгоградской области, 16-летняя жительница города подозревается в причинении смерти по неосторожности.
- 27 августа 2023 года примерно в 10 часов подозреваемая, находясь по месту своего жительства в одной из квартир дома 4А по улице Фабричная города Камышин, направилась в ванную комнату, чтобы искупать своего 8-месячного сына. Набрав воду и оставив слив открытым, девушка опустила ребенка в ванну, после чего, оставив малолетнего одного, покинула помещение ванной  и, находясь в спальной, уснула, - пояснили в СУ СК.

Тело ребенка обнаружил спустя некоторое время сожитель подозреваемой.
По предварительным данным, причиной смерти малолетнего явилась механическая асфиксия в результате утопления.
В прокуратуре Волгоградской области уточнили, что родители ребенка жили в арендованной квартире. Ребенка мать положила на пеленку в ванной и уснула, а через час его бездыханным обнаружил его отец.
Фото СУ СК по Волгоградской области

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