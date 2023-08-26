







Автомобиль Volkswagen Polo свалился в коммунальный котлован протяженностью 30 метров в Красноармейском районе Волгограда. Как сообщил V102.RU родственники водителя иномарки, происшествие случилось накануне вечером возле дома №20 по улице Пятиморская, где коммунальщики проводят работы по замене труб.

- В эту яму попал мой племянник. Ограждений не было никаких, ни световых, ничего. Рядом поставили знак объезда, который как раз и указывает направление прямо в яму, - рассказал местный житель Алексей. – Вызвали сотрудников полиции. Пока они оформляли это происшествие, в яму чуть не въехал таксист, которого еле успели остановить.

По словам мужчины, его племяннику повезло, что он остался жив и даже не пострадал.

- Они упали в яму и еще 3-4 метра летели по трубам, как на санках. Хорошо, что там оказался бетонный блок, в который машина уперлась и встала. Иначе они въехали бы в трубу, - пояснил Алексей.

К частью, люди в иномарке не пострадали. А вот машине потребуется серьезный ремонт. В свою очередь рабочие утверждают, что котлован был огорожен.

В ООО «Концессии теплоснабжения» информагентству сообщили, что вблизи дома № 20 по ул. Пятиморская, 20 проводятся работы по замене участка теплосети среднего диаметра.

- Данный участок расположен на внутридворовой территории, в отдалении от проезжей части. На время проведения работ на участке в соответствии с требованиями безопасности установлены ограждение и предупреждающие знаки. Поврежденное в результате инцидента ограждение будет восстановлено специалистами «Концессий теплоснабжения», - прокомментировали в компании.













Так котлован выглядит в настоящее время.

Фото: читателей ИА «Высота 102» / ООО «Концессии теплоснабжения»



