



В Камышинском районе Волгоградской области 10-летний ребенок попал под поезд. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», трагедия разыгралась 24 августа на территории железнодорожной станции Петров Вал Приволжской железной дороги. К вечеру 25 августа информагентству стало известно о состоянии мальчика. Пострадавшему проведена сложная операция.

– В настоящее время ребенок находится в реанимации больницы в Камышине, – сообщил источник «Высоты 102» в экстренных службах. – Мальчику ампутировало обе ноги. Врачами ему оказана помощь. Он под наблюдением.

Как пострадавший ребенок мог оказаться возле железной дороги, пока неизвестно. По информации Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, он пытался перебежать через пути перед идущим поездом. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ – нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Меж тем, как сообщил ИА «Высота 102» знакомый с ситуацией собеседник из Петров Вала, ребенок воспитывается в цыганской семье. Вероятнее всего, 24 августа, когда произошла трагедия, он в очередной раз остался на улице без присмотра взрослых.