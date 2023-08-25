В Волгоградской области поезд сбил 10-летнего ребенка





Следователи выясняют обстоятельства происшествия на железной дороге в Волгоградской области, где 10-летний ребенок попал под поезд, передает V102.RU. Как сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России, ЧП произошло 24 августа на территории железнодорожной станции Петров Вал Приволжской железной дороги, расположенной в Камышинском районе.

- Травмирован несовершеннолетний 2013 года рождения, пытавшийся перебежать перед движущимся вагоном. Мальчик с травмами был доставлен в больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь, - сообщили в следственном управлении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

Фото: Западное МСУТ СК России



