В Волгоградской области поезд сбил 10-летнего ребенка

Происшествия 25.08.2023 10:11
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25.08.2023 10:11
Следователи выясняют обстоятельства происшествия на железной дороге в Волгоградской области, где 10-летний ребенок попал под поезд, передает V102.RU. Как сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России, ЧП произошло 24 августа на территории железнодорожной станции Петров Вал Приволжской железной дороги, расположенной в Камышинском районе.
- Травмирован несовершеннолетний 2013 года рождения, пытавшийся перебежать перед движущимся вагоном. Мальчик с травмами был доставлен в больницу, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь, - сообщили в следственном управлении.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).
Фото: Западное МСУТ СК России
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