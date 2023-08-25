Расследования

СК поставил точку в деле отца-одиночки, обвиняемого в изнасиловании ребенка

Расследования 25.08.2023 12:24
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25.08.2023 12:24


В Волгограде уголовное дело об изнасиловании в доме №189 на проспекте Ленина 8-летней девочки передано следователями в прокуратуру. Как сообщает ИА «Высота 102», сотрудниками СУ СК России по Волгоградской области собраны неопровержимые доказательства вины 48-летнего Андрея Г., задержанного оперативниками ГУ МВД в Дзержинском районе в мае текущего года. 

Напомним, нападение на школьницу в подъезде многоквартирного дома волгоградец совершил 27 мая. В полицию с заявлением о надругательстве над девочкой обратилась в тот же день ее мать. Сразу же в Волгограде к розыску предполагаемого преступника были привлечены все правоохранительные органы. Координацию работы следственно-оперативной группы осуществляли сотрудники аппарата следственного управления СКР по области. 

Разыскать подозреваемого в педофилии удалось на третий день. В Дзержинском районе возле рынка «Олимпия» 48-летнего волгоградца скрутили на глазах у десятков прохожих. Как сообщало ранее ИА «Высота 102», обвиняемый в изнасиловании школьницы в этот момент возвращался домой, рассчитывая, по всей видимости, провести приятный вечер дома. 

Уголовное дело в отношении 48-летнего волгоградца было возбуждено по п.«б» ч.4 ст.132 УК РФ – иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. К этому дню сотрудники следственного отдела по Тракторозаводскому району Волгограда СУ СКР по Волгоградской области завершили расследование и передали материалы в прокуратуру. 

В настоящее время расследование завершено, следователями СКР собраны неопровержимые доказательства вины фигуранта, – сообщила ИА «Высота 102» 25 августа официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Дарья Буянова. – Уголовное дело направлено прокурору для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения. По ходатайству следственного органа обвиняемый содержится под стражей.

Напомним, корреспонденты ИА «Высота 102» побывали в доме, где проживал обвиняемый в изнасиловании ребенка мужчина. Соседи задержанного Андрея Г. по многоквартирному дому все как один утверждали, что за ним ничего предосудительного никогда не водилось. По их словам, жизнь мужчины состояла только из работы и забот о собственных детях, в том числе — 13-летней дочери. Подробности читайте в специальном материале ИА «Высота 102».

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