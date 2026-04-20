6 причин, почему трамвай самый удобный транспорт в городе Волгоградцы отправили в страдающий от наводнения Дагестан гумконвой: видео Гуцан привел Совфеду плохой пример из Волгограда с алкомаркетом вместо ФОКа В Волгограде спроектируют круговое трамвайное движение у ТРЦ «Акварель» Повреждённые дома и объекты ТЭК: что известно о смертельном ударе ВСУ по Волгоградской области

«Получить Золотую Звезду он так и не успел»: как сложилась судьба знаменитого снайпера из Сталинграда

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов рассказал о прогрессе коллектива после рестарта сезона

Сражался за Сталинград, участвовал в легендарных боях и менял фамилию: как сложилась судьба знаменитого генерала Жадова

 Суд Москвы оштрафовал создателей Roblox за пропаганду нетрадиционных отношений
Таганский суд Москвы признал компанию-владельца популярной среди несовершеннолетних игры Roblox виновной в пропаганде ЛГБТ*-отношений. По решению суда разработчики должны заплатить восемь миллионов рублей.  Как ранее сообщалось информагентством, ранее Роскомнадзор...
 Пожар в школе Слюсаря ликвидировало утром ростовское МЧС
В Ростове-на-Дону утром 20 апреля произошел пожар в школе Б. Ю. Слюсаря. Как сообщает Привет-Ростов, из здания были экстренно эвакуированы педагоги и школьники – около 950 человек.   – Сообщение о...
«Через день-два их выбросят в мусорку»: волгоградцы охапками срывают в степях краснокнижные тюльпаны

Общество 20.04.2026 15:38
Степи в Волгоградской области укрылись покрывалом краснокнижных тюльпанов. Однако уже через несколько лет удивительные и радующие глаз пейзажи могут уйти в историю, ведь, приезжая сюда на прогулку или фотосессию, волгоградцы не сдерживают сиюминутных порывов, сгребая в руки целые охапки редких цветов. О проблеме, последствия которой еще только предстоит ощутить, –  в материале ИА «Высота 102».

Среднеахтубинский район. Поляна, на которой весна разбросала россыпь ярких красок, радует глаз, заряжает энергией и умиротворяет одновременно. Однако отключиться от всего сущего здесь, увы, невозможно. Гармонию, выстроенную самой природой, разрушают и гудяще-шумящие машины, и охотящиеся за цветами туристы. 

Как соиздатель региональной Красной книги, я просто не могу видеть эту картину. По живому и по - больному, – рассказывает ведущий миколог Волгоградской области Инна Землянская. – Прежде тюльпаны Геснера, а после Шренка, сегодняшние тюльпаны душистые без преувеличения являются нашим достоянием и нуждаются в сохранении, так как растут только в степях и страдают от современной массовой распашки. Еще одной угрозой для них стал человек, который то и дело вырывает их земли. Наблюдая эту картину, я подходила к людям с вопросом: «Вы знаете, что они занесены в Красную книгу? Рвать их запрещено, за это полагается штраф». Ответы были разными. От «Вы меня оштрафуете? Нет? Тогда не портите настроения» до «Я все знаю, но ведь срываю немного. После меня их точно не станет меньше».


Собирая самые красивые цветы, окрашенные в нежно-розовые, пурпурные, фиолетовые и желтые тона, охотники за тюльпанами уничтожают их генетическое разнообразие, настаивает биолог.

- Волгоградские популяции отличаются невероятным многообразием окрасок. Садовые цветы, удивляющие своей необыкновенной палитрой, - их прямые потомки. Но, выдергивая в полях самые красивые и интересно окрашенные тюльпаны, люди просто уничтожают редкие гены, - заявляет доцент кафедры фармацевтической, токсикологической химии, фармагогнозии и ботаники ВолгГМУ. – Говорят, что после войны весь Мамаев курган по весне был красным от тюльпанов. Лет 20 назад мы с коллегами ходили на практику и тоже видели эти цветы. Их было мало, но они все-таки еще росли. А сейчас их нет совсем. Потому что каждый рвал по чуть-чуть. А вместе получалось много. Я боюсь, что степи, которые не скрыты от глаз человека, к сожалению, ждет та же участь. В Старополтавском и в Суровикинском районах, где также существуют охраняемые популяции, добраться до цветов не так легко. Наверное, только это сможет защитить их от исчезновения – внутренней культуры у многих людей, увы, пока нет.


Волгоградцев с россыпью нежных «вестников весны» ждет серьезное разочарование. Даже вырванные из земли с луковицей, букеты будут радовать глаз не больше двух дней.

Многие рвут цветы с белыми хвостиками, тем самым травмируя луковицу. Считают, что так тюльпан будет жить дольше. Но разочарую – не будет! Уже через день-два они придут в такое состояние, что вам придется отправить их в мусорное ведро, – размышляет Инна Землянская. – В связи с этим у меня в голове постоянно стоит вопрос: как объяснить людям, что подобной красотой можно просто любоваться? Неужели повлиять на поведение можно только с помощью штрафов? Наверное, все-таки нет. В соседней Калмыкии придумали отличный способ сохранить цветы – организовали фестиваль тюльпанов, на который каждый год приезжают сотни людей из разных уголков страны. Согласитесь, что приехать на подобное мероприятие и нарвать себе букет будет просто стыдно? Возможно, такой вариант подошел бы и нам. Это ведь не только красиво и интересно для горожан, но и крайне полезно для природы.

Напомним, за уничтожение краснокнижных растений волгоградцам положены штрафы. За сорванные тюльпаны горожане рискуют заплатить от 2,5 тысяч рублей до миллиона! На цветущие поля запрещено заезжать и на автомобиле: поездки вне дорог общего пользования по особо охраняемым природным территориям караются штрафом от 3 до 500 тысяч рублей.

В Волгоградской области для защиты краснокнижных цветов создано 7 особо охраняемых природных территорий:

  • «Тюльпанный луг» в Николаевском районе,
  • «Курнаевский тюльпанный луг» в Старополтавском районе, 
  • «Беляевский тюльпанный луг» в Старополтавском районе, 
  • «Новотихоновский тюльпанный луг» в Старополтавском районе,
  • «Тюльпановое поле» в Суровикинском районе, 
  • «Тюльпанный луг» в Чернышковском районе, 
  • «Участок Лазоревой степи» в Клетском районе. 
Степные тюльпаны можно встретить и на других территориях Волгоградской области – в Палласовском, Среднеахтубинском, Серафимовичском и Ленинском районах.

 

Фото Инны Землянской 

16:35
В Волгоград прибыли эндокринологи Минздрава для обследования диабетиковСмотреть фотографии
16:30
Три дня без горячей воды проживут жители ВолжскогоСмотреть фотографии
15:38
«Через день-два их выбросят в мусорку»: волгоградцы охапками срывают в степях краснокнижные тюльпаныСмотреть фотографии
14:55
МЧС: новая волна ночных заморозков надвигается на Волгоградскую областьСмотреть фотографии
14:39
Выплаты к 9 мая получат более 6,5 тысячи жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:32
В Волгограде выступление Олега Газманова перенесли в более скромный по размерам залСмотреть фотографии
14:28
Суд Москвы оштрафовал создателей Roblox за пропаганду нетрадиционных отношенийСмотреть фотографии
13:57
Экс-чиновнице облкомстроя Куликовой дали 7 лет за махинации с жильем для сиротСмотреть фотографии
13:29
Искусство торга: как предложить цену, на которую согласится водительСмотреть фотографии
13:18
Режиссер Бортко поддержал возвращение имени Сталина ВолгоградуСмотреть фотографии
12:49
Волгоградский краевед показал царицинскую стену-брандмауэр 19 векаСмотреть фотографии
12:34
РИА Рейтинг: жители Волгоградской области задолжали банкам треть миллиарда по кредитамСмотреть фотографии
12:27
6 причин, почему трамвай самый удобный транспорт в городеСмотреть фотографии
12:24
Волгоградцам напомнили о налоговых вычетах на взносы по договорам НПОСмотреть фотографии
12:13
Бочаров: в пойме и на Дону расчистят 116 км рек и ериковСмотреть фотографии
10:51
Снесло кабину: в Волгоградской области в ДТП с фурой погиб водитель УАЗСмотреть фотографии
10:38
Типичный середнячок или новая аномалия? Географ рассказал, почему холодный апрель в Волгограде может попасть в историюСмотреть фотографии
10:22
Бочаров со студентами сдали кровь для раненых бойцов СВОСмотреть фотографии
09:51
Как заключить прямой договор электроэнергии, не выходя из дома: инструкция для дачниковСмотреть фотографии
09:41
В Волгоградской области простились с погибшим в ДНР водителем Иваном ЕрохинымСмотреть фотографии
09:39
Под Волгоградом выбрали главу поселенияСмотреть фотографии
09:21
Надпись «Без срока давности» зажгли в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:07
В Волгограде перенесли вылет авиарейса в Санкт-ПетербургСмотреть фотографии
08:52
В трех районах Волгоградской области вывезли хлам с сельхозземельСмотреть фотографии
08:13
Волгоградская область попала в желтую зону карты Гидрометцентра из-за грозыСмотреть фотографии
08:03
Минобороны за ночь сбило 112 украинских БПЛАСмотреть фотографии
07:44
В Волгоградской области сварщики, курьеры и монтажники выросли в зарплатахСмотреть фотографии
07:30
Азнауров в двух сборных, Бардыбахин – привычно в топе: успехи «Ротора» в 29‑м туреСмотреть фотографии
07:19
Волгоградцы в апреле досрочно получат пенсииСмотреть фотографии
07:06
Волгоградцы с начала года пожаловались в РПН почти 3 тысячи разСмотреть фотографии
 