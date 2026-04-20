Три дня без горячей воды проживут жители Волжского





Три дня без горячей воды проведут жители Волжского. Закаливающие и бодрящие процедуры горожанам прописали из-за подготовки к новому отопительному сезону.

Гидравлические испытания теплосетей пройдут в городе-спутнике с 21 по 23 апреля. Во время проверок, объясняют в мэрии Волжского, рабочие выявят слабые места и появившиеся за зиму дефекты на трубах.

- Во время испытаний возможны повреждения сетей и выход воды на поверхность, - предупредили волжан в пресс-службе горадминистрации. – Если заметите течь, размыв грунта или дороги – не приближайтесь к месту.

Отопительный сезон в Волжском закончился 15 апреля. Об официальном завершении сезона в тот же день отчитались также во Фролово, Иловлинском, Клетском, Суровикинском и Ленинском районах. В Котово из-за прогнозируемых синоптиками холодов тепло в домах местных жителей сохранили до 20 апреля.

