



В Волгоград впервые прибыл мобильный комплекс НМИЦ эндокринологии Минздрава России. Как сообщили в облкомздраве, передвижная клиника эндокринологии начала работу с сегодняшнего дня, 20 апреля. Диамобиль будет функционировать на базе регионального эндокринологического центра областной клинической больницы №1 до 29 апреля. Здесь московские врачи проведут клинико-эпидемиологический мониторинг сахарного диабета, осмотрят взрослых и детей из Волгограда и района области, а также исследуют антитела у здоровых детей из семей с диабетом 1 типа для раннего выявления рисков.

За один день пациенты пройдут лабораторные исследования и консультации у кардиолога, эндокринолога, врача кабинета «диабетическая стопа». По итогам обследования будут даны рекомендации и, при необходимости, направление на госпитализацию в федеральный центр.

В масштабной организации данного проекта принимают участие врачи регионального центра, поликлиник, а также волонтёры-ординаторы, что позволяет не только увеличить охват осмотров, но и повысить квалификацию молодых специалистов, подчеркнули в облкомздраве.