



Трехдневные заморозки ожидают Волгоградскую область в начале рабочей недели. В экстренном сообщении от МЧС горожан предупреждают о снижении ночных температур до минусовых отметок.

- Заморозки в воздухе и на поверхности почвы от -1 до – 3 градусов в отдельных районах Волгоградской области ожидаются ночью и утром вторника, среды и четверга, - сообщают в МЧС.

Похолодание, которое задержится в регионе как минимум до конца рабочей недели, синоптики предвещали еще в выходные. По информации ЦГМС, в ближайшие дни воздух в Волгоградской области согреется максимум до +15 градусов.

Не делая преждевременных выводов о характере нынешнего апреля, волгоградские географы все же прочат ему статус аномального – если не по среднемесячной температуре, так хотя бы по обилию осадков. По словам специалистов, количество выпавших в регионе дождей уже сейчас превышает месячную норму в два с половиной раза.

