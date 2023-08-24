Под Волгоградом заключенного осудят за письмо ненависти в тюремной библиотеке

Расследования 24.08.2023 10:13
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24.08.2023 10:13
Перед судом в Волгоградской области предстанет 34-летний заключенный ИК-25 по обвинению в призывах к экстремистской деятельности. Как сообщили V102.RU во Фроловском городском суде, преступление мужчина совершил, отбывая срок в колонии.
По данным следствия, 26 апреля текущего года он разместил на книжном стеллаже библиотеки ИК-25 для всеобщего обозрения тетрадный лист, на котором написал призывы к осуществлению насильственных действий в отношении представителей еврейской национальности. Вину обвиняемый полностью признал.
Оперативное сопровождение и расследование уголовного дела проводили сотрудники регионального УФСБ.
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