Под Волгоградом заключенного осудят за письмо ненависти в тюремной библиотеке









Перед судом в Волгоградской области предстанет 34-летний заключенный ИК-25 по обвинению в призывах к экстремистской деятельности. Как сообщили V102.RU во Фроловском городском суде, преступление мужчина совершил, отбывая срок в колонии.

По данным следствия, 26 апреля текущего года он разместил на книжном стеллаже библиотеки ИК-25 для всеобщего обозрения тетрадный лист, на котором написал призывы к осуществлению насильственных действий в отношении представителей еврейской национальности. Вину обвиняемый полностью признал.

Оперативное сопровождение и расследование уголовного дела проводили сотрудники регионального УФСБ.



