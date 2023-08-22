Природоохранная прокуратура выясняет причины двух крупных лесных пожаров под Волгоградом





Волгоградский межрайонный природоохранный прокурор Сергей Прокофьев собрал сотрудников регионального МЧС и облкомприроды на совещание по вопросам возникновения и ликвидации лесных пожаров в Калачевском и Среднеахтубинском лесничествах, передает V102.RU.

– Проанализированы причины возникновения пожаров, средства и силы, задействованные при их тушении, а также недостатки, допущенные в ходе тушения, принятые ранее меры по профилактике возникновения пожаров, – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

По итогам совещания, как поясняется, разработан комплекс мер, направленных на предупреждение таких ЧС в будущем.





Два крупных лесных пожара произошли в Волгоградской области в конце июля текущего года. Первый пожар потушили на площади 163 га в Калачевском лесничестве 27 июля. Тогда, напомним, сообщалось о возгорании смешанного леса вблизи военного полигона. На следующий день, 28 июля, загорелось 10 га в Среднеахтубинском лесничестве.

Меры прокурорского реагирования приняты по этим двум происшествиям. О результатах проверки надзорное ведомство планирует сообщить позже.

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