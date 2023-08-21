Такого не было 7 лет: теннисисты юга России съехались на соревнования в Волгоград

На кортах стадиона «Динамо» сегодня, 21 августа, открылись соревнования первенства Южного федерального округа России по теннису среди спортсменов возрасте до 13 лет. По информации пресс-службы общества, столь ответственный турнир Волгоград не принимал уже 7 лет.

– В город-герой приехали гости из семи регионов, в том числе спортсмены из Севастополя и Евпатории, – рассказали в «Динамо» ИА «Высота 102». – В одиночном и парном разрядах выступают 60 теннисистов. Разыгрываются рейтинговые очки, которые в последствие позволят участникам зонального этапа выступить в финале российского первенства.

Спортсмены вступают на кортах «Динамо», в том числе на недавно оборудованной в рамках реконструкции динамовского стадиона площадке, которая была подготовлена специально к этому турниру и сдана в эксплуатацию 17 августа.

Девушки разыграют награды в специализированном манеже.

– Сегодня уже состоялось несколько встреч. К примеру, лидер рейтинга в данной возрастной категории Веста Удалова из Краснодара одержала уверенную победу над соперницей со счетом 6:0, 6:0, – сообщают в «Динамо».

Победители первенства ЮФО определятся в пятницу, 25 августа. Лауреатов соревнований будут чествовать в динамовском манеже в том числе руководители областной организации общества «Динамо», отмечающего в этом году столетний юбилей.