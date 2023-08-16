Расследования

Депутаты надумали переименовать Сурский сквер в центре Волгограда

Расследования 16.08.2023 16:26
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16.08.2023 16:26


Просуществовав в Центральном районе Волгограда более 70 лет, Сурский сквер скоро сменит свое название. Такое неожиданное решение сегодня, 16 августа, приняли самостоятельно, без учета мнения жителей, депутаты Волгоградской городской думы. 

В пресс-службе гордумы уточняют, что о смене названия ходатайствовали перед народными избранниками Союз Строителей Волгоградской области и МБУ «Волгоградзеленхоз».

– Рассмотрев протокол комиссии по наименованию (переименованию) элементов улично-дорожной сети, элементов планировочной структуры Волгограда, депутаты приняли решение о переименовании данной территории в сквер Строителей. Таким образом, начало улицы Мира, которая была восстановлена одной из первых в послевоенном Сталинграде и стала символом возрождения города, увековечит память о поколениях строителей Волгограда. – сообщают в Волгоградской городской думе. 

Здесь же напоминают, что Сурскому (пока еще) скверу уже более 70 лет. Редакция ИА «Высота 102» в свою очередь напоминает, что название «Сурская» в центре Волгограда носила нынешняя улица 10-й Дивизии НКВД – отсюда и пошло название сквера. Такое же название до сих пор носит баня, расположенная рядом с общественной территорией. 

Напомним, что сейчас Сурский сквер переживает благоустройство. По окончании работ здесь появится скульптура, посвященная строителям, восстанавливавшим Сталинград после битвы. 

В Telegram-канале ИА «Высота 102» – t.me/infoV102ru мы задали вопрос читателям, как они оценивают решение депутатов переименовать сквер. Присоединяйтесь

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