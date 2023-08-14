Спорт

«Задача – выйти в ФНЛ»: Сергей Попков назвал непростой ситуацию в волгоградском «Роторе»

Спорт 14.08.2023 18:56
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14.08.2023 18:56


В Волгограде сегодня, 14 августа, пресс-служба СК «Ротор» объявила о назначении на должность главного тренера Сергея Попкова. 60-летний новый наставник сине-голубых ранее работал с футбольными клубами Волгограда, Ижевска, Астрахани и Латвии, а когда-то возглавлял в Волгограде региональное министерство спорта и туризма. 

В небольшом интервью Сергей Николаевич охарактеризовал настоящее положение дел в «Роторе» и озвучил поставленные руководством клуба задачи. 

– Решение возглавить волгоградский клуб «Ротор» было принято непросто. С одной стороны, ко мне хорошо относились в Казахстане. Я там 7 лет провел, а в одном клубе практически пять лет. С другой стороны, есть поговорка «В гостях хорошо, а дома лучше». Поэтому когда позвали в родной Волгоград, в родной клуб, я, конечно, здесь долго не думал, – сказал Сергей Попков. – Я с удовольствием дал согласие и почту за честь работу во главе команды. 

По словам нового наставника сине-голубых, работая в Казахстане, он не прекращал следить за волгоградским «Ротором». В ближайшее время, подчеркнул Сергей Попков, никаких изменений в составе тренерского штаба не предвидится. 

– На данный момент все, кто работал в клубе, все остаются и продолжают работать – пытаемся выправить ситуацию совместными усилиями, – сказал главный тренер «Ротора». 

Что касается футболистов, то, по словам Попкова, хорошо он знаком с работой тех, кто выступал на высоком уровне, с иными начал знакомиться накануне.   

– Некоторых игроков знаю, некоторых в меньшей степени. Но за последние дни я попытался восполнить всю информацию, поэтому более-менее мне картина уже ясна и по людям, и по команде. Так что можно приступать к работе, – сказал он. 

Сергей Попков не колеблясь признал, что сегодня волгоградский «Ротор» находится «не на том месте», на которым должен быть.

– Поэтому обязательно предстоит очень много работы. Главная задача – двигаться. Двигаться вверх и двигаться вперед, – подчеркнул тренер. 

Отвечая на вопрос, какой футбол в качестве наставника он будет ставить «Ротору», Попков воздержался от категоричных высказываний:

– Лет 20 назад приезжал специалист из Премьер-Лиги, который сказал: «Мы будем играть в яркий атакующий футбол и всех побеждать». После этого было 12 поражений – и его уволили. Ситуация на данный момент непростая, но безусловно исправимая. именно поэтому я и принял это решение с верой и надеждой на то, что все у нас получится и мы будем подниматься наверх. 

По словам Попкова, руководством клуба перед ним поставлена задача вывести «Ротор» к следующему году в ФНЛ. 

В заключение новый тренер  сине-голубых отметил, что восхитился той атмосферой, которая царила на «Волгоград Арене» во время последней игры.

– Болельщики замечательные. И в таком количестве, что даже в Премьер-лиге столько нет. Это дополнительно должно вдохновлять всех нас на работу, – подытожил Попков. 

Спортивный обозреватель Иван Тюгаев

Фото, видео: СК «Ротор» / youtube.com

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