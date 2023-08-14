Сергей Попков назначен главным тренером волгоградского «Ротора»

Спорт 14.08.2023 12:29
0
14.08.2023 12:29
Сергей Попков стал главным тренером волгоградского «Ротора». Как сообщили V102.RU в клубе, новому наставнику сине-голубых 60 лет. Он является уроженцем Волгограда.
Сергей Попков окончил Волгоградский государственный институт физической культуры. Работал в структуре «Ротора» в 2007-2008 годах. Тренировал «Олимпию», «Ижевск», «Астрахань» и латвийский «Динабург». С 20 апреля 2012 года по 15 мая 2014 был министром спорта и туризма Волгоградской области. После этого возглавлял комитет по подготовке к ЧМ-2018 Волгоградской области. Занимал должность главного тренера в ФК «Окжетпес», с которым в 2018 и 2022 году выходил в Премьер-лигу Казахстана.
О возможном назначении Сергея Попкова главным тренером «Ротора» сообщал телеграм-канал «ФНЛ с Ильевым». Накануне, 13 августа, он присутствовал на матче «Ротора» с «Краснодаром-2» на «Волгоград Арене». Напомним, сине-голубые после очередного проигрыша находится на последнем месте в турнирной таблице чемпионата.
Фото: пресс-служба СК «Ротор»
Волгоградский «Ротор» проиграл «Краснодару-2» и опустился на дно таблицы13.08.2023 21:59
Спорт 13.08.2023 21:59
Яна Курцева из Волгограда завоевала Кубок России на открытой воде12.08.2023 20:09
Спорт 12.08.2023 20:09
Волгоградский «Ротор» 13 августа проведет первый матч после отставки главного тренера12.08.2023 14:47
Спорт 12.08.2023 14:47
Гандболистки и «Динамо» поздравили волгоградцев с Днем физкультурника12.08.2023 13:32
Спорт 12.08.2023 13:32
Гандболистки «Динамо-Синара» встретятся с болельщиками в Волгограде 13 августа10.08.2023 08:37
Спорт 10.08.2023 08:37
Волгоградские гандболистки выиграли Игры стран СНГ в составе сборной России09.08.2023 21:12
Спорт 09.08.2023 21:12
Гендиректор «Ротора» прокомментировал письмо футболистов в защиту Алексея Стукалова09.08.2023 14:26
Спорт 09.08.2023 14:26
Чемпионат: игроки «Ротора» попросили вернуть Алексея Стукалова09.08.2023 08:48
Спорт 09.08.2023 08:48
Алексей Стукалов прокомментировал «Высоте 102» уход из «Ротора»08.08.2023 21:30
Спорт 08.08.2023 21:30
Уволен главный тренер волгоградского «Ротора» Алексей Стукалов08.08.2023 16:57
Спорт 08.08.2023 16:57
Волгоград примет соревнования по вейксерфингу. Ожидается 100 участников со всей России07.08.2023 13:57
Спорт 07.08.2023 13:57
«Ни фарта, ни голов»: волгоградский «Ротор» проиграл в Омске лидеру Второй лиги «Иртышу» - 0:106.08.2023 17:31
Спорт 06.08.2023 17:31
Волгоградские гандболистки попали в окончательную заявку на Игры стран СНГ04.08.2023 21:23
Спорт 04.08.2023 21:23
На песках «Динамо» в Волгограде 6 августа определятся чемпионы по пляжному волейболу04.08.2023 11:14
Спорт 04.08.2023 11:14
РФС оштрафовал главного тренера волгоградского «Ротора» на 5 тысяч рублей03.08.2023 16:37
Спорт 03.08.2023 16:37