Спорт

Сергей Попков назначен главным тренером волгоградского «Ротора»

Спорт 14.08.2023 12:29
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14.08.2023 12:29


Сергей Попков стал главным тренером волгоградского «Ротора». Как сообщили V102.RU в клубе, новому наставнику сине-голубых 60 лет.  Он является уроженцем Волгограда. 
Сергей Попков окончил Волгоградский государственный институт физической культуры. Работал в структуре «Ротора» в 2007-2008 годах. Тренировал «Олимпию», «Ижевск», «Астрахань» и латвийский «Динабург». С 20 апреля 2012 года по 15 мая 2014 был министром спорта и туризма Волгоградской области. После этого возглавлял комитет по подготовке к ЧМ-2018 Волгоградской области. Занимал должность главного тренера в ФК «Окжетпес», с которым в 2018 и 2022 году выходил в Премьер-лигу Казахстана.
О возможном назначении Сергея Попкова главным тренером «Ротора» сообщал телеграм-канал «ФНЛ с Ильевым». Накануне, 13 августа, он присутствовал на матче «Ротора» с «Краснодаром-2» на «Волгоград Арене». Напомним, сине-голубые после очередного проигрыша находится на последнем месте в турнирной таблице чемпионата. 
Фото: пресс-служба СК «Ротор»

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