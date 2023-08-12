Волгоградский «Ротор» 13 августа проведет первый матч после отставки главного тренера





Волгоградский «Ротор» завтра, 13 августа, в 19-00 проведёт домашнюю встречу против «Краснодара-2» в рамках 5-го тура первенства второй лиги группы «Золото», сообщает V102.RU. Волгоградский «Ротор» завтра, 13 августа, в 19-00 проведёт домашнюю встречу против «Краснодара-2» в рамках 5-го тура первенства второй лиги группы «Золото», сообщает V102.RU.





Так или иначе, но «Ротору» придётся исправлять турнирное положение уже с новым главным тренером. Пока что его обязанности выполняет хорошо знакомый волгоградским болельщикам Владимир Файзулин. В разные периоды он выступал за «Ротор» в качестве игрока, а затем на протяжении долгого времени входил в тренерский штаб клуба. Файзулин в том числе ассистировал и Алексею Стукалову. Кроме того, продолжают работать с командой тренер Дмитрий Безняк и специалист по физподготовке Яков Эрлих. Так или иначе, но «Ротору» придётся исправлять турнирное положение уже с новым главным тренером. Пока что его обязанности выполняет хорошо знакомый волгоградским болельщикам Владимир Файзулин. В разные периоды он выступал за «Ротор» в качестве игрока, а затем на протяжении долгого времени входил в тренерский штаб клуба. Файзулин в том числе ассистировал и Алексею Стукалову. Кроме того, продолжают работать с командой тренер Дмитрий Безняк и специалист по физподготовке Яков Эрлих.

«Краснодар-2», ставящий задачу выхода в первую лигу, в четырёх турах набрал 4 очка. Все матчи для «быков» оказались ничейными. Такой результат руководство клуба посчитало неудачным и оно совершило кадровые перестановки. Буквально накануне, 11 августа, главным тренером южного коллектива стал Николай Писарев, являющийся одним из помощников наставника сборной России Валерия Карпина. Писарев приступит к выполнению своих обязанностей после игры с «Ротором» и будет совмещать работу в «Краснодаре-2» и в национальной команде. «Краснодар-2», ставящий задачу выхода в первую лигу, в четырёх турах набрал 4 очка. Все матчи для «быков» оказались ничейными. Такой результат руководство клуба посчитало неудачным и оно совершило кадровые перестановки. Буквально накануне, 11 августа, главным тренером южного коллектива стал Николай Писарев, являющийся одним из помощников наставника сборной России Валерия Карпина. Писарев приступит к выполнению своих обязанностей после игры с «Ротором» и будет совмещать работу в «Краснодаре-2» и в национальной команде.





Своим мнением поделился и спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев: Своим мнением поделился и спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев:

- Новый тренер - новые эмоции. Думаю, что Владимир Файзулин на первых порах получит поддержку от болельщиков. Стоит признать, что Алексей Стукалов в последнее время находился под сильным давлением со стороны фанатов из-за отсутствия результата и общей нестабильности. Поэтому поклонники «Ротора», как минимум, на встречу с «Краснодаром-2» снова соберутся в большом количестве в ожидании яркого футбола и погонят вперёд команду. Вдобавок к этому волгоградцы, которые в первых турах выступали на полях не самого лучшего качества (за исключением домашнего поединка с «Уфой»), на сей раз снова выйдут на хороший газон, что может поспособствовать показу более атакующей игры. К тому же, "быки" вряд ли будут закрываться в обороне на протяжении всей встречи. Ожидаю много голов и победу «Ротора» с разницей в два мяча - 3:1. - Новый тренер - новые эмоции. Думаю, что Владимир Файзулин на первых порах получит поддержку от болельщиков. Стоит признать, что Алексей Стукалов в последнее время находился под сильным давлением со стороны фанатов из-за отсутствия результата и общей нестабильности. Поэтому поклонники «Ротора», как минимум, на встречу с «Краснодаром-2» снова соберутся в большом количестве в ожидании яркого футбола и погонят вперёд команду. Вдобавок к этому волгоградцы, которые в первых турах выступали на полях не самого лучшего качества (за исключением домашнего поединка с «Уфой»), на сей раз снова выйдут на хороший газон, что может поспособствовать показу более атакующей игры. К тому же, "быки" вряд ли будут закрываться в обороне на протяжении всей встречи. Ожидаю много голов и победу «Ротора» с разницей в два мяча - 3:1.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

