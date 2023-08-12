Спорт

Волгоградский «Ротор» 13 августа проведет первый матч после отставки главного тренера

Спорт 12.08.2023 14:47
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12.08.2023 14:47


Волгоградский «Ротор»  завтра, 13 августа, в 19-00 проведёт домашнюю встречу против «Краснодара-2» в рамках 5-го тура первенства второй лиги группы «Золото», сообщает V102.RU.
Сине-голубые в четырёх стартовых матчах набрали всего три очка и на данный момент находятся внизу турнирной таблицы, соседствуя с «Уфой» и «Муромом». Сыграв трижды вничью, волгоградский клуб в предыдущем поединке на выезде уступил омскому «Иртышу» со счётом 0:1.
На поражение особенно остро отреагировали эксперты и болельщики «Ротора», активно критиковавшие футболистов и тренерский штаб не только за отрицательный результат, но и за качество показанного футбола. Напомним, согласно статистике, сине-голубые в Омске нанесли 10 ударов, лишь два из которых пришлись в створ.
Оргвыводы последовали по возвращению коллектива в Волгоград. Традиционно в  подобных случаях, когда команда показывает неудачные результаты на  определённой дистанции, главную ответственность берет на себя  тренер. Так произошло и в случае с Алексеем Стукаловым, с которым клуб принял решение расстаться 8 августа. В день увольнения теперь уже экс-наставник волгоградцев дал комментарий для сайта V102.RU, в котором рассказал о сложившейся ситуации.

Так или иначе, но «Ротору» придётся исправлять турнирное положение уже с новым главным тренером. Пока что его обязанности выполняет хорошо знакомый волгоградским болельщикам Владимир Файзулин. В разные периоды он выступал за «Ротор»  в качестве игрока, а затем на протяжении долгого времени входил в тренерский штаб клуба. Файзулин в том числе ассистировал и Алексею Стукалову. Кроме того, продолжают работать с командой тренер Дмитрий Безняк и специалист по физподготовке Яков Эрлих.
Капитан «Ротора» Алексей Шумских после отставки Стукалова обратился к болельщикам через клубные соцсети. В своём заявлении защитник признал, что коллектив разделяет ответственность вместе с бывшим главным тренером за неудачные результаты. Также он отметил, что игроки сделают все возможное, чтобы прервать неудачную серию. В заключение Шумских пригласил всех болельщиков  на Волгоград Арену на предстоящий матч 13 августа.
«Краснодар-2», ставящий задачу выхода в первую лигу, в четырёх турах набрал 4 очка. Все матчи для «быков» оказались ничейными.  Такой результат руководство клуба посчитало неудачным и оно совершило кадровые перестановки. Буквально накануне, 11 августа, главным тренером южного коллектива стал Николай Писарев, являющийся одним из помощников наставника сборной России Валерия Карпина. Писарев приступит к выполнению своих обязанностей после игры с «Ротором» и будет совмещать работу в «Краснодаре-2» и в национальной команде.
Отметим, что «быки» в летнее межсезонье усилили состав несколькими опытными футболистами. Среди них оказались и два экс-игрока «Ротора» - 32-летний защитник Виталий Шахов и 29-летний нападающий Камиль Муллин. Но, если Шахов провёл за сине-голубых всего 8 матчей и отметился единственным забитым голом  в сезоне 21-22, то вот Муллина  фанаты волгоградцев помнят наверняка. Форвард являлся игроком «Ротора» с 2018 по 2022 год. За это время на его счету -  116 проведённых встреч  в составе клуба с берегов Волги, в которых он отличился 23 раза. Помимо этого Муллин был частью коллектива, который выступал в РПЛ в сезоне 20-21. Из «Ротора» Камиль отправился в казанский «Рубин», который он покинул в нынешнее межсезонье. В стартовавшем чемпионате второй лиги Муллин забил один гол в четырёх поединках.
А вот  Данил Пелих, напротив, является экс-футболистом «Краснодара-2». Именно из этого клуба защитник перешёл в «Ротор» в середине сезона 21-22, с тех пор успев стать одним из важных игроков в составе волгоградского коллектива.
Своими ожиданиями от предстоящего матча эксклюзивно для сайта V102.RU  поделился спортивный журналист и комментатор Адиль Зодоров:
- Думаю, пришло время «Ротору»  прерывать безвыигрышную серию. Сделать это в матче с «Краснодаром-2» более чем реально. У «бычков» тоже всё не очень хорошо на старте сезона. К слову, кубанский клуб также  переживает смену тренера, только вот новый наставник Николай Писарев приступит к работе с командой  после игры в Волгограде. В любом случае, оба коллектива подвергаются шоковой терапии. «Ротор»,  пожалуй, более сильной: всё-таки большую часть нынешнего состава собирал именно Стукалов. Надеюсь, встряска всё-таки пойдёт команде на пользу. Мой прогноз: победа «Ротора» со счётом 2:1.

Своим мнением поделился и спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев:
- Новый тренер - новые эмоции. Думаю, что Владимир Файзулин на первых порах получит поддержку от болельщиков. Стоит признать, что Алексей Стукалов в последнее время находился под сильным давлением со стороны фанатов из-за отсутствия результата и общей нестабильности. Поэтому поклонники «Ротора», как минимум, на встречу с «Краснодаром-2» снова соберутся в большом количестве в ожидании яркого футбола  и погонят вперёд  команду. Вдобавок к этому волгоградцы, которые в первых турах выступали на полях не самого лучшего качества (за исключением домашнего поединка с «Уфой»),  на сей раз снова выйдут на хороший газон, что может поспособствовать показу более атакующей игры. К тому же, "быки" вряд ли будут закрываться в обороне на протяжении всей встречи. Ожидаю много голов и победу «Ротора» с разницей в два мяча - 3:1.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото СК "Ротор" VK.com


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