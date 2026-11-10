Волгоград ждёт тепло до +13 градусов к выходным



Начало недели в Волгограде выдалось весьма холодным. Сегодня, 10 ноября, температура воздуха днём поднимется до +6, а по ощущениям будет как -1. Влажность составит 54%, а ветер будет слабым - всего 2 м/с.

В среду, 11 ноября, погода останется такой же холодной. Ночью температура опустится до +4, а днём поднимется до +6, но по ощущениям будет как -1. Ветер усилится до 5 м/с.



Самым холодным днём недели станет четверг, 12 ноября. Днем температура поднимется до +9, но из-за сильного ветра и высокой влажности (78%) будет ощущаться как +8, а ночью опустится до -2.



С пятницы начнется потепление. 13 ноября ночью ожидается +8, а днём +9. Однако ветер до 6 м/с и высокая влажность (83%) сделают погоду сырой и промозглой, и по ощущениям будет всего +4.



К концу недели в Волгограде заметно потеплеет. Ночью 14 ноября температура поднимется до +9, а днём воздух прогреется до +13. По ощущениям будет около +10. Влажность достигнет 90%, а ветер усилится до 7 м/с, возможны ощутимые порывы.