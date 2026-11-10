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Общество

Закаленные «Кобальтом». Малоизвестные факты из истории волгоградской милиции

Общество 10.11.2026 05:26
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10.11.2026 05:26


10 ноября в России отмечается День сотрудника органов внутренних дел. Для Волгограда эта дата особенно значима, поскольку история городских органов правопорядка неразрывно связана с историей самого города-героя и всей страны.  Ключевая страница в этой истории – подвиг 10-й стрелковой дивизии войск НКВД, которая одной из первых приняла на себя удар врага на подступах к Сталинграду. Спустя десятилетия славная история волгоградской милиции получила продолжение, когда опыт сотрудников потребовался в Афганистане – для решения задач, связанных с оперативно-разыскной и агентурной работой, а также с созданием местных органов правопорядка.

Мало кто знает о том, что представители волгоградской милиции входили в состав секретного спедподразделения «Кобальт». Среди них был Михаил Третьяков, служебную историю которого по случаю праздника рассказали в ГУ МВД России по Волгоградской области. 

Секретное подразделение советской милиции

Отряд специального назначения «Кобальт» – одна из самых закрытых страниц истории советской милиции. Он был сформирован летом 1980 года, после ввода советских войск в Афганистан, когда МВД СССР впервые получило возможность работать за рубежом. Костяк отряда составили опытные оперативники уголовного розыска и снайперы Внутренних войск, а численность достигала около 600 человек.

справка

Название «Кобальт» отряду было дано неспроста. Кобальт является химическим элементом периодической системы Менделеева — металлом, используемым для получения сверхпрочных сплавов.

Причина создания была прозаичной: афганская милиция — Царандой — находилась в плачевном состоянии. Полиция и жандармерия, опиравшиеся на советников из ФРГ, практически перестали работать, а новая власть вместо укрепления кадров занималась внутрипартийными склоками. Срочники не знали материальной части оружия, страдала строевая подготовка, процветало дезертирство. Создавать силовые подразделения советникам МВД пришлось с азов.


Отбор в «Кобальт» шёл по всему СССР, учёба — в Ташкенте. Курировал создание отряда заместитель министра МВД Борис Елисов. Перед отправкой первому набору честно сказали, что предстоит служба в зоне боевых действий. Лишь пять человек из 600 отказались.

Отряд поделили на 23 оперативно-боевые группы и резерв в Кабуле. На провинцию приходилось около 30 сотрудников. Штат группы — до семи человек, 1–2 БТР и «Нива». Поначалу душманы не обращали внимания на гражданский автомобиль, и «кобальтовцы» работали под видом специалистов народного хозяйства.

справка

Главной задачей стал сбор информации о бандформированиях, каналах поставок оружия и главарях. «Кобальтовцы» не только добывали данные, но и участвовали в ликвидации банд вместе с 40-й армией и Царандоем. Проводили переговоры с полевыми командирами: в Фарахе в 1982 году благодаря содействию сотрудника уголовного розыска Царандоя Александра Казакова удалось склонить на сторону правительства главаря банды в 500 человек — старейшины одобрили решение после того, как их лично пролечил фельдшер из «Кобальта».

Отряд вёл фильтрацию населения: агента сажали в БТР на блокпосту, и он указывал на боевиков по характерным приметам — синяк на правом плече, опалённые волосы у виска, мозоль на указательном пальце. Войсковые части 40-й армии передавали «кобальтовцам» задержанных моджахедов для допросов. Проверяли и афганские тюрьмы, где обнаружилось много случайных людей. Завербовав часть заключённых, отряд добился освобождения невиновных. Вербовали и женщин — информация из окружения Ахмад Шаха Масуда поступала от агента-женщины.

К началу 1981 года стало ясно: «кобальтовцев» эффективнее использовать для агентурной работы, а не гонять по горам как стрелков. Информацию о караванах с оружием получали за несколько дней. Использовали и слухи: компрометирующие данные на главарей мгновенно разлетались по округе, а ложные сведения о передвижении советских войск сбивали моджахедов с толку. По опыту борьбы с бандподпольем 1940–1950-х создавали ложные формирования моджахедов.


Приходилось участвовать в крупных боях. Так, 7 июля 1982 года Кандагар остался без армейского прикрытия. В городе находились только «Каскад», «Кобальт», отряд ХАДа и танковый батальон. Боевики – две роты пакистанских военных в афганской форме – проникли в город, но понесли потери и отступили. Потери советской стороны: один убитый, один тяжелораненый, одиннадцать легкораненых. Попытка захвата Кандагара была сорвана.

Были и трагедии. 21 октября 1980 года под Кабулом в районе кишлака Шиваки дозор из 10 бойцов «Кобальта» и «Каскада» попал в засаду: семеро погибли, двое ранены. Сотрудник «Кобальта» Михаил Исаков всю ночь в одиночку вёл бой с моджахедами и был представлен к званию Героя Советского Союза. 26 августа 1981 года погиб горьковчанин Николай Лычагин — его расстреляли на ложном блокпосту боевики в советской форме. Всего в ДРА погибли 28 сотрудников МВД СССР.

Весной 1983 года «Кобальт» вывели в СССР и расформировали. К тому моменту Царандой насчитывал 96 тысяч бойцов, и руководство сочло, что структура справится сама.  

Волгоградцы в составе «Кобальта»

ГУ МВД России по Волгоградской области открывает историю сотрудников органов внутренних дел, принимавших участие в боевых действиях в Афганистане. 

справка

К этому дню при работе с архивами волгоградские правоохранители установили имена 323 милиционеров – участников кампании в Афганистане. Многие из них удостоены государственных наград за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых заданий. Среди них – кавалеры ордена Мужества Владимир Иванович Маркелов и Геннадий Иванович Громов, кавалеры ордена Красной Звезды Александр Дмитриевич Немыкин и Александр Александрович Тапилин.

В составе «Кобальта» служил и волгоградец Михаил Владимирович Третьяков. К моменту командировки в Афганистан он прошёл путь от рядового милиционера Фроловского ОВД до начальника Отдела внутренних дел Быковского райисполкома. 



Как рассказывают в ГУ МВД России по Волгоградской области, командированному в Афганистан Тертьякову приходилось покидать родной регион в условиях строгой секретности. 

– О его настоящей миссии – командировке в спецподразделение «Кобальт» – нельзя было говорить даже близким. Чтобы никто не догадался, использовалась легенда, что он уезжает учиться в Ташкентскую высшую школу милиции. На самом деле оттуда его путь лежал в Афганистан, туда, где предстояло решать боевые задачи, – рассказывают в Главке.  –>В отряде «Кобальт» с 1981 по 1982 год Михаил Третьяков был командиром одной из групп спецподразделения, члены которой неоднократно принимали участие в войсковых и специальных операциях против афганских моджахедов. 

За мужество и отвагу, проявленные при выполнении интернационального долга Михаил Третьяков указом Президиума Верховного Совета СССР от 18 марта 1982 года награжден орденом Красной Звезды.

По окончании командировки Михаил Владимирович продолжил службу в органах внутренних дел в Тюменской области и городе Волгограде, в том числе на руководящих должностях. В 1990 году ушел на заслуженный отдых, отдав служению милиции более 20 лет. Скончался в 2024 году в Волгограде. 

Сотрудники органов внутренних дел во все времена не просто несут службу, но и всегда готовы к самым серьезным испытаниям – к выполнению задач в горячих точках, где на кону стоят жизни людей. Сегодня, в профессиональный праздник, эти страницы истории вновь напоминают о преемственности поколений и верности долгу.


Подготовлено по материалам МВД России и ГУ МВД России по Волгоградской области 

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