Санврачи назвали число покусанных клещами волгоградцев за 2026 год





Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области информирует о наличии природных очагов инфекционных заболеваний, передающихся через укусы иксодовых клещей. Среди них - Крымская геморрагическая лихорадка (КГЛ), иксодовый клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), туляремия и Ку-лихорадка.



Эти заболевания имеют серьёзное социально-экономическое значение из-за их тяжёлого течения, возможности летального исхода, высокой стоимости лечения. Управление ведёт постоянный мониторинг случаев нападения клещей, инфекций, передающихся через укусы, а также инфицированности клещей и профилактических мероприятий в период их активности.



В текущем эпидемиологическом сезоне в медицинские организации поступило более 1500 обращений по поводу укусов клещей, что соответствует среднестатистическим показателям. Зарегистрировано 6 случаев лабораторно подтверждённого иксодового клещевого боррелиоза и 3 случая Крымской геморрагической лихорадки. Уровень инфицированности клещей возбудителями этих заболеваний остаётся в пределах средних многолетних значений.