Ночь без угроз со стороны ВСУ прошла в Волгоградской области 10 ноября





Минувшей ночью волгоградцы спали спокойно - тревожных сообщений об угрозе со стороны ВСУ не поступало. В настоящее время в воздушном пространстве региона нет фиксаций вражеских целей.



Тем не менее, накануне вечером в регионе была угроза ракетной опасности, которая сохранялась с 20:53 до 21:32. А в течение дня 9 ноября были сбиты беспилотники.



Напомним, вести съёмку работы ПВО или фиксировать последствия атаки БПЛА запрещено. Кадры, попавшие в сеть, помогают врагу. За нарушение положен штраф, а в некоторых случаях, даже уголовная ответственность.