Происшествия

В Волгограде оперативниками задержан мужчина, нападавший на прохожих с ножом

Происшествия 11.08.2023 15:19
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11.08.2023 15:19


В Волгограде задержан 21-летний мужчина, который в разных районах нападал на прохожих и, угрожая ножом, грабил. По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, жертвами задержанного стали жители Тракторозаводского и Дзержинского района. 

– В Тракторозаводском районе подозреваемый под угрозой применения насилия открыто похитил 22 тысячи рублей у 30-летнего волгоградца, – сообщили 11 августа в пресс-службе ГУ МВД России по региону. – Через несколько дней злоумышленник уже на территории Дзержинского района, угрожая ножом, заставил прохожего перевести ему 15 тысяч рублей через мобильное банковское приложение.

Сообщается. что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой» и ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж».

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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