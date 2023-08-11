



В Волгограде задержан 21-летний мужчина, который в разных районах нападал на прохожих и, угрожая ножом, грабил. По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, жертвами задержанного стали жители Тракторозаводского и Дзержинского района.

– В Тракторозаводском районе подозреваемый под угрозой применения насилия открыто похитил 22 тысячи рублей у 30-летнего волгоградца, – сообщили 11 августа в пресс-службе ГУ МВД России по региону. – Через несколько дней злоумышленник уже на территории Дзержинского района, угрожая ножом, заставил прохожего перевести ему 15 тысяч рублей через мобильное банковское приложение.

Сообщается. что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой» и ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабеж».

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области