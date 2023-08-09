



Сегодня, 9 августа, в белорусском Бресте завершился гандбольный турнир с участием женских молодёжных сборных. В финальном матче российская команда обыграла хозяек соревнований в упорной борьбе - 34:28. К итоговой победе причастны четыре гандболистки «Динамо-Синары», которые выступали на Играх стран СНГ. Это голкипер Елизавета Старкова, а также Софья Васильева, Алина Загороднева и Анастасия Чешева, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу бело-голубых. Сегодня, 9 августа, в белорусском Бресте завершился гандбольный турнир с участием женских молодёжных сборных. В финальном матче российская команда обыграла хозяек соревнований в упорной борьбе - 34:28. К итоговой победе причастны четыре гандболистки «Динамо-Синары», которые выступали на Играх стран СНГ. Это голкипер Елизавета Старкова, а также Софья Васильева, Алина Загороднева и Анастасия Чешева, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу бело-голубых.

На следующий день россиянки оказались сильнее сверстниц из Узбекистана - 46:22. Если в первые минуты сценарий игры был равным, то постепенно преимущество сборной России увеличивалось и к перерыву оно достигло 11 мячей - 26:15. Концовку встречи, в которой явные фаворитки не позволили усомниться в своём статусе, команды доигрывали уже, не оглядываясь на итоговый результат, который к тому моменту был известен. На следующий день россиянки оказались сильнее сверстниц из Узбекистана - 46:22. Если в первые минуты сценарий игры был равным, то постепенно преимущество сборной России увеличивалось и к перерыву оно достигло 11 мячей - 26:15. Концовку встречи, в которой явные фаворитки не позволили усомниться в своём статусе, команды доигрывали уже, не оглядываясь на итоговый результат, который к тому моменту был известен.





Во втором тайме травму голеностопа получила Софья Васильева и покинула площадку досрочно. Вместе с этим турнир для капитана коллектива завершился. Нашим спортсменкам пришлось проявить характер и продемонстрировать борьбу не только за себя, но и за своего партнера по команде. Уверенные действия в защите, в том числе Анастасии Чешевой, в конечном счёте всё-таки предопределили очередной выигрыш россиянок - 30:25. Но это была лишь репетиция финала между этими же соперниками, который состоялся сегодня, 9 августа. Во втором тайме травму голеностопа получила Софья Васильева и покинула площадку досрочно. Вместе с этим турнир для капитана коллектива завершился. Нашим спортсменкам пришлось проявить характер и продемонстрировать борьбу не только за себя, но и за своего партнера по команде. Уверенные действия в защите, в том числе Анастасии Чешевой, в конечном счёте всё-таки предопределили очередной выигрыш россиянок - 30:25. Но это была лишь репетиция финала между этими же соперниками, который состоялся сегодня, 9 августа.

Отметим, что до решающей встречи подопечные Алексея Гумянова одержали три победы из трёх. В первом туре наши девушки нанесли оглушительный разгром сборной Киргизии и обыграли их с неприличным счётом 76:1.Отметились результативными действиями и три гандболистки «Синары». Васильева записала на свой счёт четыре точных попадания, Чешева трижды поразила ворота, а также два очка набрала Загороднева. Кроме того, своё игровое время получила и Старкова.Заключительным соперником для российских игроков на групповом этапе стал коллектив из Беларуси. Этот матч оказался первым непростым испытанием для команды Гумянова. Хозяйки вышли заряженными на данный поединок с явным желанием одержать долгожданную победу в историях личных встреч между географическими соседями. Одним из фактов для виктории могла стать и достаточно дисциплинированная оборона у белорусского коллектива. За счёт этого на протяжении первых 20-и минут тайма ход встречи казался абсолютно равным. Однако переломным стал взятый тайм-аут тренерским штабом российской сборной, после которого их подопечные успели до перерыва выйти вперёд - 15:13.На протяжении первого тайма чемпионского матча гости уверенно лидировали. В первые 20 минут оборона белорусской сборной стала неоднократно давать сбой, чем россиянки с радостью пользовались. Но до ухода на перерыв хозяйки сумели подровнять игру, имея при этом все шансы вырвать победу во второй половине встречи. Россия и Беларусь до заключительных 15-и минут матча обменивались точными попаданиями. А в какой-то момент хозяйки приблизились на максимально близкое расстояние в один гол.Ключевым оказалось решение Алексея Гумянова взять тайм-аут и взбодрить своих гандболисток. Эмоциональные подсказки, а также вовремя сделанные тактические перестроения встряхнули команду и она буквально полетела на всех порах к завоеванию трофея и золотых медалей. Россиянки поймали кураж как на чужой половине площадки, так и в защите. Особенно ярко солировала на последнем рубеже Елизавета Старкова, которая совершила несколько важных сейвов. А её одноклубница Анастасия Чешева настреляла 9 мячей в атаке. Как итог, очередной триумф сборной России со счётом 34:28 и абсолютно заслуженное звание лучшей команды Игр Стран СНГ.Отметим, что Чешева по итогам турнира попала в символическую сборную турнира и была признана организаторами лучшей правой крайней соревнований.