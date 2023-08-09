Спорт

Волгоградские гандболистки выиграли Игры стран СНГ в составе сборной России

Спорт 09.08.2023 21:12
0
09.08.2023 21:12


Сегодня, 9 августа, в белорусском Бресте завершился гандбольный турнир с участием женских молодёжных сборных. В финальном матче российская команда обыграла хозяек соревнований в упорной борьбе - 34:28. К итоговой победе причастны четыре гандболистки «Динамо-Синары», которые выступали на Играх стран СНГ. Это голкипер Елизавета Старкова, а также Софья Васильева, Алина Загороднева и Анастасия Чешева, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу бело-голубых.
Отметим, что до решающей встречи подопечные Алексея Гумянова одержали три победы из трёх. В первом туре наши девушки нанесли оглушительный разгром сборной Киргизии и обыграли их с неприличным счётом 76:1.
На следующий день россиянки оказались сильнее сверстниц из Узбекистана - 46:22. Если в первые минуты сценарий игры был равным, то постепенно преимущество сборной России увеличивалось и к перерыву оно достигло 11 мячей - 26:15. Концовку встречи, в которой явные фаворитки не позволили усомниться в своём статусе, команды доигрывали уже, не оглядываясь на итоговый результат, который к тому моменту был известен.
Отметились  результативными действиями и три гандболистки «Синары». Васильева записала на свой счёт четыре точных попадания,  Чешева трижды поразила  ворота, а также два очка набрала Загороднева. Кроме того, своё игровое время получила и Старкова.
Заключительным соперником для российских игроков на групповом этапе стал коллектив из Беларуси. Этот матч оказался первым непростым испытанием для команды Гумянова. Хозяйки вышли заряженными на данный поединок  с явным желанием одержать долгожданную победу в историях личных встреч между географическими соседями. Одним из фактов для виктории могла стать и достаточно дисциплинированная оборона у белорусского коллектива.  За счёт этого на протяжении первых 20-и минут тайма ход встречи казался абсолютно равным.  Однако переломным стал взятый тайм-аут тренерским штабом российской сборной, после которого их подопечные успели до перерыва выйти вперёд - 15:13.

Во втором тайме травму голеностопа получила Софья Васильева и  покинула площадку досрочно. Вместе с этим турнир для капитана коллектива завершился. Нашим спортсменкам пришлось проявить характер и продемонстрировать борьбу не только за себя, но и за своего партнера по команде. Уверенные действия в защите, в том числе Анастасии Чешевой, в конечном счёте всё-таки предопределили очередной выигрыш россиянок - 30:25. Но это была лишь репетиция финала между этими же соперниками, который состоялся сегодня, 9 августа.
На протяжении первого тайма чемпионского матча гости уверенно лидировали. В первые 20 минут оборона белорусской сборной стала неоднократно давать сбой, чем россиянки с радостью пользовались. Но до ухода на перерыв хозяйки сумели подровнять игру, имея при этом все шансы вырвать победу во второй половине встречи. Россия и Беларусь до заключительных 15-и минут матча обменивались точными попаданиями.  А в какой-то момент хозяйки приблизились на максимально близкое расстояние в один гол.
Ключевым оказалось решение Алексея Гумянова взять тайм-аут и взбодрить своих гандболисток. Эмоциональные подсказки,  а также вовремя сделанные тактические перестроения встряхнули команду и она буквально полетела на всех порах к завоеванию трофея и золотых медалей. Россиянки поймали кураж как на чужой половине площадки, так и в защите. Особенно ярко солировала на последнем рубеже Елизавета Старкова, которая совершила несколько важных сейвов. А её одноклубница Анастасия Чешева настреляла 9 мячей в атаке. Как итог, очередной триумф сборной России со счётом 34:28 и абсолютно заслуженное звание лучшей команды Игр Стран СНГ.   
Отметим, что Чешева по итогам турнира попала в символическую сборную турнира и была признана организаторами лучшей правой крайней соревнований.  
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото Федерации гандбола РФ VK.com

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
09.08.2023 14:26
Спорт 09.08.2023 14:26
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.08.2023 08:48
Спорт 09.08.2023 08:48
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.08.2023 21:30
Спорт 08.08.2023 21:30
Комментарии

0
Далее
Спорт
08.08.2023 16:57
Спорт 08.08.2023 16:57
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.08.2023 13:57
Спорт 07.08.2023 13:57
Комментарии

0
Далее
Спорт
06.08.2023 17:31
Спорт 06.08.2023 17:31
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.08.2023 21:23
Спорт 04.08.2023 21:23
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.08.2023 11:14
Спорт 04.08.2023 11:14
Комментарии

0
Далее
Спорт
03.08.2023 16:37
Спорт 03.08.2023 16:37
Комментарии

0
Далее
Спорт
03.08.2023 13:04
Спорт 03.08.2023 13:04
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.08.2023 17:00
Спорт 02.08.2023 17:00
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.08.2023 21:29
Спорт 01.08.2023 21:29
Комментарии

0
Далее
Спорт
31.07.2023 20:32
Спорт 31.07.2023 20:32
Комментарии

0
Далее
Спорт
30.07.2023 20:43
Спорт 30.07.2023 20:43
Комментарии

0
Далее
Спорт
29.07.2023 20:28
Спорт 29.07.2023 20:28
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:44
В мэрии ответили, кто должен чистить второстепенные дороги в ВолгоградеСмотреть фотографии
21:12
Волгоградские гандболистки выиграли Игры стран СНГ в составе сборной РоссииСмотреть фотографии
21:08
Гурманов с Семи ветров в Волгограде зазывают на круглогодичную ярмаркуСмотреть фотографии
20:36
Машины объезжают по встречке. ДТП с фурой парализовало выезд из аэропорта ВолгоградаСмотреть фотографии
20:29
«Они все на яме»: жители юга Волгограда спеклись на солнце в ожидании автобуса №2Смотреть фотографии
19:17
Вывезли 4 КАМАЗа мусора. На юге Волгограда разобрали завалы у трансформатораСмотреть фотографии
17:40
Видео: подозреваемую в убийстве сына волгоградку поместили в СИЗО до 7 октябряСмотреть фотографииCмотреть видео
16:51
«Выживаем 10 лет и два дня»: пекло иссушило последнюю воду и терпение жителей БыковоСмотреть фотографии
15:47
В Волгограде мама пятерых детей попала в реанимацию с тепловым ударомСмотреть фотографии
15:13
Мотоциклист с пассажиром погибли в ДТП с КАМАЗом в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:00
«Плачет и боится увидеть мужа»: в суд привезли уморившую голодом девятимесячного сына волгоградкуСмотреть фотографии
14:57
Экстремальную жару в Волгоградской области сменит град и штормСмотреть фотографии
14:26
Гендиректор «Ротора» прокомментировал письмо футболистов в защиту Алексея СтукаловаСмотреть фотографии
14:18
Двухлетний ребенок выпал с москитной сеткой из окна в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:09
Треть волгоградцев хотят из-за жары работать на удаленкеСмотреть фотографии
13:49
В Волгограде мать гулявшего по футбольному полю малыша лишили правСмотреть фотографии
13:01
«Мне стыдно перед людьми!»: губернатор Бочаров заставил краснеть подчиненныхСмотреть фотографииCмотреть видео
12:13
«У него усы, как у Якубовича»: заблудившийся пенсионер 9 дней плутает по маленькому городу в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:01
Волгоградская облдума купила две иномарки и два «Москвича» по максимальной ценеСмотреть фотографии
11:58
Огромное радужное пятно появилось у шлюзов ВДСК в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:44
В Волгограде у остановки снесли курьера «Яндекс.Еды»: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:00
«Вы вождями стали и забыли, как люди трудятся»: Бочаров завез накрахмаленных подчиненных в котельнуюСмотреть фотографииCмотреть видео
10:38
МЧС: волгоградцам 9 августа предстоит пережить знойные два часаСмотреть фотографии
10:29
Бочаров посадил чиновников в автобус и увез в неизвестном направленииСмотреть фотографииCмотреть видео
09:45
Прокуратура занялась призрачной остановкой на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
09:25
Нуждается в медпомощи. В Волгограде ищут пропавшую в Димитровграде 40-летнюю женщинуСмотреть фотографии
08:48
Чемпионат: игроки «Ротора» попросили вернуть Алексея СтукаловаСмотреть фотографии
07:56
Совершившую поджог военкомата 82-летнюю женщину не станут судить в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:01
«Теперь только через рамки»: на платформе «Бакинская» в Волгограде построят досмотровый павильонСмотреть фотографииCмотреть видео
21:30
Алексей Стукалов прокомментировал «Высоте 102» уход из «Ротора»Смотреть фотографии
 