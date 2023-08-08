«Старики – расходный материал»: волгоградцев предостерегли от совершения терактов в регионе





Сегодня, 8 августа, ГУ МВД России по Волгоградской области выступило с обращением к жителям региона. По информации полицейских, в последнее время фиксируется резкий рост количества поступающих сообщений об использовании телефонными мошенниками с Украины новой тактики. Они не только похищают деньги обманутых россиян, но и пытаются вовлечь их в совершение диверсий и террористических актов. Напомним, что на минувшей неделе в Волгограде при попытках поджечь военкоматы были задержаны 82-летняя и 31-летняя женщины.

– Как правило, аферисты начинают разговор с потерпевшими, используя стандартные приемы: сообщают о якобы подозрительных переводах с их банковского счета, о попытках взять от их имени кредит или же выступают с предложением помочь правоохранительным органам остановить преступников, – рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области. – После того как схема успешно реализована и обманутые люди лишаются всех денег, злоумышленники не останавливаются. Теперь они пытаются толкнуть своих легко поддающихся влиянию жертв на преступление.

В частности, жертвам сообщается, что казалось бы утраченные навсегда деньги все-таки можно вернуть. Для этого нужно совершить поджог объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры.

– Волгоградцам предлагают отомстить аферистам или же оказать содействие в их задержании. Иногда просто угрожают неприятностями или даже убийством родных и близких, – уточняют в ГУ МВД России по Волгоградской области. – Характерно, что мошенники стали массово использовать этот прием лишь в течение последней недели. Это косвенно свидетельствует о том, что практически все атакующие россиян телефонные мошенники находятся на Украине и выполняют одни и те же приказы. Большинство их жертв – люди пожилого возраста, которые в данном случае рассматриваются зарубежными преступниками как расходный материал для создания информационных поводов.

В полиции также добавляют, что не всегда мошенники прибегают в сложной схеме развода своих жертв. Некоторым напрямую предлагают совершить теракт или диверсию за деньги.

– Если раньше зарубежные кураторы обещали легкие и быстрые деньги за производство или распространение наркотиков, то теперь они призывают заплатить за поджог указанного ими объекта, – уточняют в волгоградском главке полиции. – По всем зарегистрированным фактам поджогов и попыток их совершить компетентными органами проводятся проверки. Ведется работа по установлению личностей преступников и их пособников.

Всем волгоградцам, невзирая на возраст, в ГУ МВД России по Волгоградской области напоминают, что атаки на военные и стратегически важные объекты действующим законодательством квалифицируются как диверсия или террористический акт, за совершение которых предусмотрено наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.





Добавим, что сегодня же к жителям Волгоградской области обратился и председатель Волгоградского областного Совета ветеранов Александр Блошкин. Он призвал волгоградцев окружить вниманием стариков и еще раз поговорить о том, чем могут грозить звонки с неизвестных телефонов.

– Задача дойти до каждого жителя, до каждого ветерана, чтобы их обезопасить от этих неприятных ситуаций, – сказал он. – Только за один день на прошлой неделе жители Волгоградской области потеряли 10 миллионов рублей – 32 жителя пошли на контакт с мошенниками. А всего за первое полугодие жители Волгоградской области отдали мошенникам 350 млн рублей.

– Мы можем только догадываться куда и на какие цели идут эти деньги. Мы знаем, что по итогам проверок выясняется, что, в том числе, звонки идут из-за границы, из стран восточной Европы. Догадываемся, что эти средства могут быть направлены и на цели направленные, против нашего государства, в том числе на поддержку военных наемников. То есть человек невольно, без злого умысла, может стать соучастником серьезного правонарушения. С одной стороны человек становится жертвой мошенников, с другой стороны — попадает не в очень хорошую ситуацию. Необходимо простым языком объяснять людям как не попасть в руки мошенников, – в свою очередь прокомментировал почетный гражданин города-героя Волгограда Борис Усик.

Напомним, накануне губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел заседание оперативного штаба Волгоградской области с участием силовиков, на котором рассматривались вопросы пресечения мошеннических действий.