Андрей Бочаров обратился к волгоградцам

В администрации Волгоградской области сегодня, 3 августа, губернатор Андрей Бочаров провел заседание оперативного штаба с участием руководителей силовых ведомств, на котором обсуждались вопросы комплексной безопасности и пресечения мошеннических действий в отношении волгоградцев.

Как сообщает ИА «Высота 102», Андрей Бочаров напомнил, что в Волгоградской области продолжает действовать режим повышенной готовности, усилия правоохранительных структур и органов власти направлены на пресечение противоправных действий против жителей, организаций и территории.

При этом, признали участники заседания, в Волгоградской области все чаще фиксируются мошенничества в отношении местных жителей. Злоумышленники выходят на своих жертв (чаще всего людей старшего поколения), используя мобильные телефоны и другие средства коммуникации.

– Мошенники преследуют цели нанесения материального ущерба государственным и муниципальным объектам, задействованным в обеспечении комплексной безопасности, а также с попытками нанесения материального ущерба непосредственно самим жителям, – сообщили в администрации региона по итогам состоявшегося заседания. – Правоохранительные структуры выявляют подобные случаи, принимают меры по пресечению действий мошенников, при этом прогнозируется возможное дальнейшее увеличение числа попыток совершения таких преступлений.

В связи со сложившейся ситуацией губернатор Волгоградской области обратился к жителям:

– Обращаюсь ко всем жителям Волгоградской области с просьбой: в случае поступления в ваш адрес обращений, звонков от незнакомых лиц, каких-либо организаций, в том числе государственных, муниципальных, социальных, от органов власти и правоохранительных структур, направленных на принуждение к каким-либо действиям финансового, имущественного характера, просьба перепроверять эту информацию через заслуживающие доверия источники. И при любых подозрениях на совершение в отношении вас мошеннических действий незамедлительно обращаться в правоохранительные органы, в том числе по телефонам доверия или по единому номеру 112.

Волгоградцам напоминают, что беспечное отношение к личной безопасности может привести не только к потере финансовых средств или имущества, но и в случае совершения противоправных действий, спровоцированных мошенниками, к уголовному преследованию.



Напомним, в Красноармейском районе Волгограда при попытке поджога военкомата 1 августа вечером была задержана 82-летняя пенсионерка. В Тракторозаводском районе с рюкзаком пиромана полиция задержала 31-летнюю женщину.