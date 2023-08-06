Подробности смертельного ДТП с семьей из Ленобласти под Волгоградом

Прокуратура Волгоградской области взяла на контроль ход процессуальной проверки по факту лобового ДТП в Новониколаевском районе. Как ранее сообщало V102.RU, в результате аварии погибли три человека.





— По предварительным данным, 6 августа примерно в 08.30 на 668-м километре трассы Р-22 «Каспий» произошло лобовое столкновение автомобиля Mitsubishi Outlander под управлением 35-летней жительницы Ленинградской области, двигавшейся в сторону Волгограда, с выехавшим на полосу встречного движения автомобилем Lada Priora под управлением 37-летнего жителя региона, — прокомментировала информагентству официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина.





Уточняется, что в результате аварии погибли водитель отечественной легковушки, а также пассажиры — 62-летний мужчина и 48-летняя женщина. Водителя иномарки, а также находившихся в машине в качестве пассажиров 41-летнего супруга и 16-летнюю дочь госпитализировали.

— На место ДТП для координации действий правоохранительных органов выезжал прокурор Новониколаевского района Волгоградской области Сергей Провоторов, — добавила Черединина.

Напомним, что первоначально в экстренных службах сообщили о троих погибших и шести пострадавших, которых транспортировали в Новониколаевскую ЦРБ.

Фото: прокуратура Волгоградской области