В Новониколаевском районе Волгоградской области сегодня ночью на федеральной трассе столкнулись два автомобиля. Как стало известно V102.RU от собственного источника в экстренных службах, есть погибшие.
— Авария произошла на 668 километре трассы Р-22 «Каспий». Столкнулись Mitsubishi Outlander и Lada Priora, — рассказал источник. — Три человека погибли, шестеро пострадали. Получивших травмы в ночном ДТП транспортировали в Новониколаевскую ЦРБ.
Журналисты «Высоты 102» уточняют подробности происшествия и состояние пострадавших.
Фото: архив ИА «Высота 102»
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