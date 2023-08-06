В Новониколаевском районе Волгоградской области сегодня ночью на федеральной трассе столкнулись два автомобиля. Как стало известно V102.RU от собственного источника в экстренных службах, есть погибшие.

— Авария произошла на 668 километре трассы Р-22 «Каспий». Столкнулись Mitsubishi Outlander и Lada Priora, — рассказал источник. — Три человека погибли, шестеро пострадали. Получивших травмы в ночном ДТП транспортировали в Новониколаевскую ЦРБ.

Журналисты «Высоты 102» уточняют подробности происшествия и состояние пострадавших.

Фото: архив ИА «Высота 102»

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