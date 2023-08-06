Расследования

Бывшие волгоградские силовики попросились домой после многомиллионной аферы

Расследования 06.08.2023 09:32
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06.08.2023 09:32


Экс-сотрудники СУ СКР по Волгоградской области и прокуратуры Дмитрий Николаев и Руслан Тришин обжалуют приговор, вынесенный Дзержинским районным судом Волгограда по уголовному делу о взятке в размере 21 миллиона рублей.  

— Кассационная жалоба на приговор подана одним из осужденных 28 июля 2023 года, — сообщает V102.RU со ссылкой на картотеку районного суда. — Еще одна жалоба была подана другим фигурантом дела 31 мая 2023 года. 

Напомним, судом установлено, что Николаева обвиняли в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Тришину вменяли четыре эпизода по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере). 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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