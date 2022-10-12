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Чувствуют себя уверенно: в Волгограде отложили суд по делу о многомиллионной взятке

Расследования 12.10.2022 19:49
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12.10.2022 19:49


В Дзержинском районном суде Волгограда продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении экс-следователя СУ СКР по Волгоградской области Дмитрия Николаева и его подельника Руслана Тришина. Сегодняшнее заседание, как сообщают корреспонденты ИА «Высота 102», судье пришлось отложить из-за уже бывшего адвоката одного из подсудимых. 



Дело о взятке в размере 21 миллиона рублей поступило в суд еще 4 августа. Первое судебное заседание было назначено на 19 сентября. 

— В Дзержинский районный суд Волгограда поступило уголовное дело в отношении Дмитрия Николаева, обвиняемого в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 УК РФ — получение взятки, совершенное в особо крупном размере, и Руслана Тришина, обвиняемого в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 291.1 УК РФ — посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере, — сообщается в официальном заявлении объединенной пресс-службы судов Волгоградской области. 

Следствием установлено, что в 2018 году Дмитрий Николаев, будучи следователем по особо важным делам СУ СК РФ по Волгоградской области, действуя при посредничестве Руслана Тришина, получил взятки от двух обвиняемых по уголовному делу, находящемуся в его производстве. Деньги бывший теперь силовик получил за совершение входящих в его полномочия процессуальных действий, а также актов бездействия.  Общая сумма незаконно полученных денежных средств составила 21 миллион рублей.


Сегодня в зал суда Николаев и Тришин вошли довольно уверенно. Никто из них не смутился камер. С собой у фигурантов дела было несколько папок с документами. Видно, что к процессу они готовились основательно. Однако заседание пришлось перенести из-за неявки адвоката Руслана Тришина. 

— Ваша честь, Арман Джумакаев больше не является моим защитником. Я просил его довести эту информацию до вас, — пояснил подсудимый. 

Судья Александр Федоров постановил отложить слушание и направить в Адвокатскую палату Дзержинского района Волгограда требование обеспечить подсудимого Тришина защитником.


Как сообщил информагентству собственный источник в следственных органах, Николаев в свое время занимался делом с аферами в сфере автострахования, по которому проходят экс-депутаты гордумы Волгограда Федор Литвиненко, Евгений Щур и Алексей Зверев. 

— Так вот, Николаев предлагал Звереву в то время решить вопрос с изменением меры пресечения за соответствующее вознаграждение, — рассказал собеседник информагентства. — Что получилось — мы все прекрасно видим.  

Согласно материалам дела, ущерб страховых компаний от незаконной деятельности бывших депутатов составил 84 миллиона рублей. В конце 2015 года Щур, Литвиненко и Зверев создали преступное сообщество со структурными подразделениями — организованными группами, которые работали под видом ООО «Верный Выбор» и ООО «Приоритет». Данные фирмы, как считают правоохранители, занимались хищением денег путем получения страховых выплат за несуществующие ДТП. Фиктивные документы предоставлялись, в том числе и в суд. 

Следующее заседание назначено на следующую неделю. В процессе запланирован допрос свидетелей со стороны защиты. 

Фото и видео: Алексей Костяков ИА «Высота 102»

Материал опубликован в рамках проекта «Прозрачность власти – залог противодействия коррупции»

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