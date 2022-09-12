Расследования

Следователь особого отдела СКР за взятки в 21 млн идет под суд в Волгограде

Расследования 12.09.2022 18:15
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12.09.2022 18:15


В Волгограде Дзержинский районный суд  принял в производство уголовное дело в отношении экс-следователя по особо важным делам СУ СК России по Волгоградской области Дмитрия Николаева. Как сообщает ИА «Высота 102», волгоградец обвиняется во взяточничестве в особо крупном размере. 

– Дмитрий Николаев обвиняется в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч.6 ст.290 УК РФ, – сообщили в суде информагентству. – В рамках этого же уголовного дела второму обвиняемому, Руслану Тришину, вменяются четыре эпизода по 4 ст.291.1 УК РФ – посредничество во взятках. 

В материалах уголовного дела  говорится, что в 2018 году Дмитрий Николаев, являясь сотрудником особого отдела СУ СКР, при посредничестве Тришина, получил взятки от двух обвиняемых по уголовному делу, находящемуся в его производстве. Общая сумма незаконно полученных средств составила 21 млн рублей.

– Первое судебное заседание назначено на 19 сентября, – сообщили в суде. 

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