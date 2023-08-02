Главный тренер волгоградского «Ротора» опроверг слухи о конфликте в клубе









Алексей Стукалов прокомментировал слухи о якобы произошедшем конфликте в клубе. Как сообщает V102.RU, в одном из телеграм-каналов на днях появилась информация о будто бы существующем конфликте между главным тренером «Ротора» и спортивным директором клуба Андреем Дуровым. Сегодня, 2 августа, наставник волгоградской команды в эксклюзивном комментарии для сайта V102.RU опроверг данные слухи.

– Я иногда не понимаю, откуда люди берут ту или иную информацию. С чего кто-то взял, что у нас есть какие-то разногласия со спортивным директором Андреем Дуровым? Их никогда не было, нет и, надеюсь, не будет. С Андреем Николаевичем у нас отличные рабочие отношения и взаимопонимание по всем ключевым вопросам, – прокомментировал ситуацию специально для V102.RU главный тренер «Ротора» Алексей Стукалов.

Напомним, волгоградцы на старте нового сезона второй лиги дивизиона А группы «Золото» трижды сыграли вничью – на выезде с «Муромом» (1:1), c московским «Велесом» (0:0) и дома с «Уфой» (1:1).

Следующий поединок «Ротор» проведёт в Омске против единоличного лидера турнира местного «Иртыша» 6 августа. На Волгоград Арене подопечным Алексея Стукалова 13 августа будут противостоять футболисты «Краснодара-2».





Спортивный обозреватель Иван Тюгаев





Фото: пресс-служба «Ротора»