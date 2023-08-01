На Тракторный рынок в Волгограде вызвали силовиков

Росгвардию и приставов сегодня, 1 августа, вызвали на старую территорию Тракторного рынка в Волгограде, где собственник зафиксировал незаконное проникновение посторонних лиц, передает V102.RU.

Ранее сообщалось, что Тракторный рынок в Волгограде переедет на новую благоустроенную площадку. Старая торговая площадка, как выяснилось, с сегодняшнего дня уже больше не работает.

- Торговым объектом, расположенным на пересечении улиц Ополченской, Могилевича и Шурухина, владеет ООО «Региональный торговый комплекс». По решению руководителей данной организации с 1 августа 2023 года торговая деятельность перенесена на новую обустроенную площадку – торговый комплекс рыночного типа, расположенный по адресу ул. Михайлова, 3а, - рассказали в мэрии.





Представители ООО «Региональный торговый комплекс» сообщили, что предприниматели, осуществляющие торговую деятельность, были заблаговременно уведомлены о готовящемся переезде, значительная часть перезаключила договоры на новых условиях и перевезла товар на новое место.





Старую территорию по окончании рабочего времени собственник закрыл 31 июля. Однако сегодня, 1 августа, им была получена информация о проникновении посторонних лиц на закрытую территорию. В этой связи были вызваны представители правоохранительных органов, которые разбираются в этой ситуации.









Фото: ИА «Высота 102»

Читайте по теме:

Волгоградские депутаты дали добро на снос Тракторного рынка