Происшествия

На Тракторный рынок в Волгограде вызвали силовиков

Происшествия 01.08.2023 15:04
0
01.08.2023 15:04


Росгвардию и приставов сегодня, 1 августа, вызвали на старую территорию Тракторного рынка в Волгограде, где собственник зафиксировал незаконное проникновение посторонних лиц, передает V102.RU.

Ранее сообщалось, что Тракторный рынок в Волгограде переедет на новую благоустроенную площадку. Старая торговая площадка, как выяснилось, с сегодняшнего дня уже больше не работает.

- Торговым объектом, расположенным на пересечении улиц Ополченской, Могилевича и Шурухина, владеет ООО «Региональный торговый комплекс». По решению руководителей данной организации с 1 августа 2023 года торговая деятельность перенесена на новую обустроенную площадку – торговый комплекс рыночного типа, расположенный по адресу ул. Михайлова, 3а, - рассказали в мэрии.


Представители ООО «Региональный торговый комплекс» сообщили, что предприниматели, осуществляющие торговую деятельность, были заблаговременно уведомлены о готовящемся переезде, значительная часть перезаключила договоры на новых условиях и перевезла товар на новое место. 


Старую территорию по окончании рабочего времени собственник закрыл 31 июля. Однако сегодня, 1 августа, им была получена информация о проникновении посторонних лиц на закрытую территорию. В этой связи были вызваны представители правоохранительных органов, которые разбираются в этой ситуации.



Фото: ИА «Высота 102»

Читайте по теме:

Волгоградские депутаты дали добро на снос Тракторного рынка


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
01.08.2023 23:08
Происшествия 01.08.2023 23:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.08.2023 20:44
Происшествия 01.08.2023 20:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
01.08.2023 09:42
Происшествия 01.08.2023 09:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.07.2023 15:03
Происшествия 31.07.2023 15:03
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.07.2023 10:43
Происшествия 31.07.2023 10:43
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.07.2023 10:41
Происшествия 31.07.2023 10:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
31.07.2023 10:11
Происшествия 31.07.2023 10:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.07.2023 16:20
Происшествия 30.07.2023 16:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.07.2023 15:05
Происшествия 30.07.2023 15:05
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.07.2023 11:46
Происшествия 30.07.2023 11:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
30.07.2023 10:31
Происшествия 30.07.2023 10:31
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.07.2023 22:16
Происшествия 29.07.2023 22:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.07.2023 21:02
Происшествия 29.07.2023 21:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.07.2023 19:09
Происшествия 29.07.2023 19:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
29.07.2023 14:21
Происшествия 29.07.2023 14:21
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

23:08
Следком: на диком пляже под Волгоградом утонули двое мужчин и ребенокСмотреть фотографии
21:50
Жителя Волгоградской области судят за кражу 350 тысяч у бойца ЧВК «Вагнер»Смотреть фотографии
21:29
Волгоградские гандболистки уехали на курорт. Но не отдыхатьСмотреть фотографии
20:44
«Учил плавать»: под Волгоградом на глазах у матери утонули муж с сыномСмотреть фотографии
20:01
Татьяна Борощук назначена главным врачом Фроловской ЦРБСмотреть фотографии
19:25
Немецко-фашистские захватчики разорили Сталинградскую область на 17 трлн рублейСмотреть фотографии
18:39
Лесные прогулки в Волгоградской области останутся под запретом до 2 сентябряСмотреть фотографии
18:06
В Волгограде дорогам продлевают жизнь бодрящими спа-процедурамиСмотреть фотографииCмотреть видео
16:14
Губернатор Андрей Бочаров обвинил фашистов в геноциде советского народаСмотреть фотографии
15:49
Первая задача – избавить от гнили: в Волгограде уборкой мусора занялся новый регоператор (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
15:04
На Тракторный рынок в Волгограде вызвали силовиковСмотреть фотографии
14:46
«Кого сажать будем?»: волгоградский предприниматель заявил о захвате бизнеса при участии силовиковСмотреть фотографииCмотреть видео
14:34
Под Волгоградом движение парома прервано из-за поломкиСмотреть фотографии
14:18
МВД РФ: волгоградские полицейские задержали сообщника мошенников с УкраиныСмотреть фотографииCмотреть видео
13:30
Депутаты Волгоградской облдумы робко пересядут на новомодные «Москвичи»Смотреть фотографии
13:10
Под Волгоградом тракторист раздавил женщину, которую перевозил в ковшеСмотреть фотографии
13:10
Раздели, били ногами: в Сеть просочилось видео избиения подростками волгоградской студенткиСмотреть фотографии
12:05
Экосовет присмотрит в Волгоградской области за новым регоператором по отходамСмотреть фотографии
11:16
Полицию в Волжском, Михайловке и Октябрьском районе возглавили новые начальникиСмотреть фотографии
11:10
Глава Николаевского РАЙПО под Волгоградом скрыла от налоговой 5 млн рублейСмотреть фотографии
10:34
Не все сразу: новый регоператор объяснил, как будет убирать мусор в Волгограде и областиСмотреть фотографии
10:04
Полковника ФСИН Курсекова за взятки лишили звания и отправили в колониюСмотреть фотографии
10:03
Не отключая воды Концессии в Волгограде заменили 118 метров коллектораСмотреть фотографииCмотреть видео
09:48
ФСБ представила больше 200 доказательств геноцида советского народа в Сталинградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
09:42
В Волгограде 9-летний ребенок бросился под колеса машины: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:23
Первый случай заражения лихорадкой Западного Нила выявлен в ВолгоградеСмотреть фотографии
07:52
РПН отменил страховку для электросамокатчиков в ВолгоградеСмотреть фотографии
06:01
«Сбили цену в 2 раза»: в Волгограде подписали контракт на проект ремонта многострадального Астраханского мостаСмотреть фотографии
21:05
Глава Волгограда Владимир Марченко продвинулся вверх в рейтинге мэровСмотреть фотографии
20:32
Женская команда волгоградского «Ротора» показала мужской характер в ВоронежеСмотреть фотографии
 