Тракторный рынок в Волгограде готовят к глобальному переезду

Главное 20.05.2022 14:55
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20.05.2022 14:55
Волгоградская городская дума рассмотрит вопрос о передаче в частную собственность муниципальной земли в Тракторозаводском районе взамен изымаемых объектов торгового комплекса, примыкающего к стадиону «Трактор». Как сообщили в гордуме, депутаты комитета по муниципальному имуществу, землепользованию и градостроительству накануне рассмотрели этот вопрос и дали свое согласие на передачу земельного участка частникам. Окончательное решение примет гордума на ближайшем заседании.
Земельный вопрос касается территории тракторного рынка, о планах по реновации которого было заявлено еще в 2020 году.
Так, проектом планировки и межевания квартала в Тракторозаводском районе предусмотрена реконструкция стадиона «Трактор», а прилегающая к нему территория по ул. Ополченской,16 должна стать парковой зоной. В настоящее время на месте будущего парка располагается торговый комплекс «Рассвет».
– Собственнику земельного участка и расположенного на нем торгового объекта, с учетом его пожеланий, предложен другой объект. Это – земельный участок по ул. Могилевича, который находится поблизости. Альтернативная территория имеет вид разрешенного использования под объекты торговли. Учитывая социальную значимость и востребованность торгового комплекса «Рассвет», правообладатель компенсационного участка на заседании рабочей группы в мэрии подтвердил свою готовность возвести на данном участке современный торговый комплекс площадью 6 тыс. кв. метров, – пояснили в городской думе.
Данное решение, уверены в представительном органе, позволит сохранить рабочие места для местных предпринимателей и привычный рыночный ассортимент для покупателей.
Планы по реконструкции стадиона «Трактор» и прилегающих к нему территорий муниципалитет обсуждал с предпринимателями в феврале 2020 года, которые тогда полностью поддержали намерения властей по реновации застрявшего в 90-х годах рынка.
На фото: проект реконструкции территории
В частности, речь шла о создании крупного спортивного кластера на базе восстанавливаемого стадиона «Трактор» и комплексном развитии территории с благоустройством и реконструкцией улично-дорожной сети.
Юрий Чехов, который тогда возглавлял ВРОООО «Деловая Россия», рассказал о планах реновации площадей тракторного рынка.
- Вместо старого рынка мы планируем создать новую площадку - двухэтажное комфортное, современное здание с хорошими торговыми местами, системами отопления и кондиционирования, - сообщил Чехов.
По его словам, здание нового корпуса расположится рядом с существующими площадями, что позволит осуществить безболезненный переход всех торгующих и покупателей в новое помещение после окончания его строительства. На освободившемся земельном участке запланировано создание парковой зоны площадью свыше 10 тысяч квадратных метров с организацией дополнительных парковочных пространств для посетителей стадиона и торгового корпуса. Планируется также восстановить неработающий несколько десятилетий фонтан.
Для обеспечения безопасного и комфортного проезда ширина проезжей части в районе примыкания улицы Могилевича ко Второй Продольной магистрали планируется расширить.
Напомним, стадион «Трактор» был демонтирован осенью прошлого года. Тогда снесли старые трибуны и постройки, от стадиона осталось только футбольное поле с натуральным газоном.
Тракторный рынок продолжает работать. Эта площадь поделена между несколькими собственниками. Ранее департамент муниципального имущества администрации Волгограда через суд требовал от ООО «Региональный торговый комплекс», которому принадлежит часть рынка со стороны улицы Шурухина, с освободить на этой улице земельный участок площадью 2279 кв.м. путем демонтажа ряда объектов.
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